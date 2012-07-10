圖片版權 AP Image caption 中國海軍將在東海進行為期6天的實彈演習。

中國海軍周二（7月10 日）開始在東海進行為期6天的實兵實彈演習。

中國軍方已在此前發佈通告，禁止船隻在該時段於相關海域航行及捕魚。

此次軍演因中國近期與鄰國海上爭端不斷而備受外界關注。

有分析認為，此次軍演是中國向日本發出警告，敦促其停止在釣魚島的動作。日本首相野田佳彥日前表示，日本政府正就購買釣魚島並實現其「國有化」進行研究，引發中國強烈不滿。

此外，美國和菲律賓自本月2日開始在南海進行軍事演習，也有分析人士認為中國此次在東海的實彈演習是對美菲軍演的回應。

但中國官方媒體稱，此次軍演是在中國海軍在軍演的「傳統時間段」內進行的實彈演習，主要目的是提高海軍作戰能力，「不會是對其他國家的威脅」。

中國媒體說，此次軍演的地點與備受關注的黃岩島和釣魚島「有相當距離」，並不屬於爭議海域。

中國海軍曾在2010年7月在東海海域進行過一次演習，此次演習的範圍比上一次略為擴大。