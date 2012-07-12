圖片版權 REUTERS Tyrone Siu Image caption 香港公民六月份舉行集會要求查清李旺陽死因

中國媒體報道，湖南省公安廳發表調查報告稱，法醫鑒定確認六四民運人士李旺陽是自縊死亡。

據報，湖南省邵陽市公安局大祥區分局已經向李旺陽的親屬李旺玲和趙寶珠通報了法醫鑒定及調查結果，李旺玲和趙寶珠表示接受這一結果。

還有媒體刊登《湖南省公安廳調查確認李旺陽系自縊死亡》的全文。

在6月6日李旺陽被發現死亡後，6月8日公安當局委托中山大學法醫鑒定中心對李旺陽屍體解剖，有部分邵陽市人大代表、政協委員和記者在場。

6月19日鑒定意見書完成，認為可排除李旺陽被機械性損傷及捂壓口鼻致死，毒物驗測也未見異常，所以是生前縊死。

6月20日湖南公安廳委托中國法醫學會組織專家組複查中山大學的這一鑒定結果，3天後專家組出具複查結果，結論是「李旺陽死亡系自縊所致」。

由法醫專家、省人大代表和政協委員等組成的聯合調查小組前往現場取樣調查，並綜合兩份鑒定意見，得出結論說，李旺陽是用他本人的病床床單布條自縊死亡。

中國媒體還報道說，李旺陽的妹妹和妹夫李旺玲和趙寶珠已委托其原單位向外界發表書面聲明說：「李旺陽的後事已經處理完畢，我們不願與外界聯繫，不願接受採訪……只想過正常安靜生活。」

但尤其關心李旺陽死因的香港卻有不同意見，香港公民黨指湖南政法部門不公開公正，有閉門造車、隱瞞真相之嫌，難以令人信服。