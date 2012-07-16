圖片版權 Other Image caption 三峽水庫在去年成功蓄水175米。

中國媒體引中國國土資源部官員警告說，三峽庫區近幾年內面臨增大的滑坡危險。

多家媒體引國土資源部地質環境司司長關鳳峻稱，三峽水庫蓄水後一至三年，產生大量塌岸和水庫新生滑坡的可能性較大。

據中國國土資源部的預警預報，雲南西部、四川南部地區地質災害發生的可能性較大。

關鳳峻提醒地方官員和民眾提高警惕，加強地質災害的防治。

他說，近一個時期要特別注意當地天氣預報，一旦有強降雨到來，民眾應做好及時躲避的凖備。

三峽水庫在去年成功蓄水175米。當時中國官方媒體新華社曾報道稱，175米是三峽工程設計的正常蓄水位，也是其全面實現各項功能的重要標誌線。