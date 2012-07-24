圖片版權 REUTERS Image caption 分析認為，南海主權爭議加劇，有可能引發國際衝突。

菲律賓外交部周二（24日）傳召中國大使，就中國設三沙市提出強烈抗議。

菲律賓外交部發言人耶南德茲在記者會上說，菲方已傳召中國駐菲律賓大使馬克卿，並把抗議書交到她手上。

耶南德茲說，這次抗議是針對中方宣佈組建解放軍三沙警備區，以及18日中國船艦侵入菲國海域。

此外，菲律賓外交部聲稱，中國29艘漁船、1艘貨船和2艘政府船艦，18日航近南沙永暑礁海域，另有1艘軍艦侵入渚碧礁。

越南抗議

越南外交部周二（24日）發表聲明，抗議中國成立三沙市，侵犯越南在南海島嶼的主權。

聲明說，中國建立所謂三沙市並開展其他活動，違反了國際法，嚴重侵犯了越南的帕拉塞爾島（越南稱黃沙島，中國稱南沙群島）和斯普拉特利島（越南稱長沙島，中國稱西沙群島）的主權，因此是非法的。

越南外交部說，已經向中國外交部提出照會表示抗議。

三沙市掛牌

中國海南三沙市周二（24日）在永興島舉行成立大會。

兼任三沙市長和市委書記的肖傑表示將努力提高人民生活水平和致力保護當地環境。

此前中國國防部宣佈，將在南中國海有爭議的島嶼建立警備區。

據中國媒體報道，三沙替代三亞成為中國最南端的地級市，也是中國陸地面積最小、管轄總面積最大、人口最少的地級市。

分析認為，中國設立三沙市的主要目的是提升中國在南海縱深水域的巡航執法力度。

中國和菲律賓、越南等國關於南中國海領土的主權爭議目前越來越激烈。