圖片版權 AP Image caption 中國在匯率問題上受到的國際壓力將大為減輕

國際貨幣基金組織在星期三（7月25日）發佈的年度評估報告說，中國貨幣人民幣相對一籃子其他貨幣的匯率僅被「輕度低估」。

國際貨幣基金組織先前曾形容人民幣被「大幅低估」，而最新的評估結果顯然標誌著立場的變化，也顯示出北京在匯率和貿易政策上受到的國際壓力有所緩解。

一些觀察家認為，國際貨幣基金組織報告的最新表述反映了一種日益增強的國際共識，也就是說，在經歷了大約10年的人為低估之後，人民幣現在已經接近自己的合理價格。

美國立場

北京的一位學者表示，在國際貨幣基金組織認可人民幣匯率的情況下，對中國人為壓低人民幣匯率的指責將不再具有合法性。

他說，美國政客還會談論這個問題，因為對華貿易逆差還在，但是美國政府將不會再盯著這個問題。

國際貨幣基金組織的報告同時就中國經濟面臨的多種風險發出警告，特別指出一旦經濟增長嚴重放緩，銀行和地方政府能否承擔無效益貸款造成的負擔。

國際貨幣基金組織曾在上個星期把中國2012年經濟增長的預期從8.25%調低到8%，並且形容中國面臨的最大外部風險是歐元區的債務危機。