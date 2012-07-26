北京暴雨死亡人数上升至77人
- 2012年 7月 26日
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新華社報道，北京市「７·２１」特大自然災害死亡人數上升至77人。
在此之前，北京官員就暴雨發佈的新聞會拒絕公布新的傷亡數字，引起媒體和網民的批評。
針對民眾對傷亡數字的質疑，新聞辦主任王惠稱，經過SARS的考驗，北京市政府深深懂得透明的道理，相信在死傷數字上絕不會有隱瞞，之所以現在有更新的滯後，是因為有些遺體還需要辨認。
據中國官方微博消息，截至7月26日，北京區域內共發現77具遇難者遺體，其中66名遇難者身份已經確認，還有11名遇難者身份仍在確認中。
目前，未接到新的失蹤人員報告。
此外，在已經確認身份的66名遇難者中包括在搶險救援中因公殉職的基層幹部5人。
另61名遇難者中，有男性36人，女性25人。其中有46 人溺水死亡，觸電死5人，房屋倒塌致死3人，泥石流2人，創傷性休克2人，高空墜物2人，雷擊1人。
與此同時，暴雨繼續襲擊中國北方地區。7月25日凌晨5時至26日7時，天津普降大到暴雨，局部地區大暴雨。
據報，天津暴雨導致市區多處積水。目前當地生命財產損失情況尚未見報道。