圖片版權 Reuters Image caption 房山是暴雨災害的重災區

北京市委書記郭金龍和代市長王安順星期五（7月27日）在房山為暴雨災害死難者默哀。

7月21日北京發生特大暴雨災害，導致77人死亡。星期五是死難者的頭七。

房山是這次暴雨的重災區，有38人死於暴雨災害。

郭金龍表示，暴雨給北京帶來了異常深刻的教訓。

他說：「我們必須不斷反思，永遠銘記，不斷改進我們的工作，使得這樣的災難不再出現。」

本周早些時候被任命為北京代市長的王安順則承諾當局將會盡力做好救災和善後工作，進口恢復災區的供水供電以及修複通訊系統和道路。

他承諾當局將加強防汛凖備，「絕不讓悲劇再次發生」。

郭金龍和王安順都表示，媒體和社會的批評和建議對北京有很大的幫助。

中國暢銷小報《環球時報》星期五評論指出，「輿論質疑帶來了政府公信力損失，但也的確幫助改善了政府的行為，政府和輿論新互動實際在逐漸成形，它有可能結成中國改革的一個正果。」

評論還尖銳地批評說，北京暴雨導致77人死亡「讓北京作為中國首都慚愧，也讓中國吸引了全世界矚目的現代化蒙羞。」