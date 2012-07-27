圖片版權 Reuters Image caption 香港去年將國民教育列入中小學必修課程。

香港媒體報道稱，一項最新民意調查結果顯示52%受訪香港市民認為應擱置推行德育及國民教育課程。

由香港《蘋果日報》委托港大民意研究計劃進行的民調於7月24日至25日期間就香港市民對德育及國民教育課的取態進行調查。

調查共以電話抽樣方式訪問了532名18歲或以上香港居民。

其中，只有12%受訪者支持在今年9月份如期推行國民教育課程，另外三成受訪人士表示沒有意見。

報道稱，受訪者中以學生和行政及專業人員支持擱置課程的取態最為明顯，當中有81%受訪學生贊成擱置，而沒有受訪學生贊成如期推行。

香港學生組織「學民思潮」成員黃之鋒表示，逾八成學生贊成擱置課程，證明香港社會對推行此課程還沒有共識。

「普遍支持」

另一方面，香港《文匯報》則引用教聯會在去年7月對香港中小學教師的問卷調查稱，有六成半教師認同將培育學生的「國民身份」列為學習宗旨。

報道並稱，逾八成教師贊成應該培育學生對世界、國家及家庭等5個範疇的正面態度。

然而，香港時事評論員劉銳紹此前接受BBC中文網的採訪時已表示，香港市民並不反對國民教育，他們反對的是國民教育的內容。

負責撰寫課程指引的德育及國民教育專責委員會主席李焯芬說，國民教育課程「絕不洗腦」，否則作為主席必定譴責當局。

香港政務司司長林鄭月娥周四指出，國民教育經過去年4個月的諮詢，社會普遍接受及支持，如果不推行將令社會失望。

香港家長組織「國民教育家長關注組」成員黃瑞紅則表示，站在家長的立場，當局不推行國民教育才會感到開心。

該關注組及「學民思潮」等團體將於周日（7月29日）發起遊行，反對「洗腦教育」，預期屆時將有至少1萬人參加。