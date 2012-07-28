孙扬夺中国男子游泳奥运首金
- 2012年 7月 28日
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中國游泳運動員孫揚在男子400米自由泳項目中以3分40秒14的最終成績打破奧運會紀錄，並獲得中國男子游泳奧運史上首枚金牌。
韓國選手樸泰桓以3分42秒06得到銀牌！美國的範德凱伊範德凱伊獲得了銅牌。
這場比賽扣人心旋。比賽剛開始，韓國選手樸泰桓在前350米都保持領先。
但孫揚緊隨其後，不斷加速，逐漸縮短和樸泰恆的距離。
到最後一個轉身時，孫揚率先轉身，速度超過樸泰恆。
孫揚「後發制人」，速度不斷加快，向世界紀錄衝擊，BBC轉播這場比賽的現場解說人不禁驚呼。
孫揚最終以3分40秒14的成績打破奧運會記錄，一舉奪下這枚金牌。
孫楊的最終成績比德國運動員比德曼創造的3分40秒07的世界紀錄僅差了0.07秒！
他成功為中國代表團拿下倫敦奧運會上中國隊的第三枚金牌。