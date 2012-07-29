圖片版權 AP Image caption 香港學生家長和教師抗議即將開始的國民教育課程

周日包括許多教師和學生家長在內的香港民眾推車走上香港街頭抗議即將引入的國民教育課程，這是實行半自治的香港地區最新發生的針對北京的示威遊行。

香港媒體報道，反對設立國民教育課遊行主辦方說參加遊行者超過了9萬人，但是香港警方說，由維園出發的抗議者只有1.9萬人。

示威者當中有學生和民主活動人士，他們在當地時間下午3點由維園出發遊行到香港政府所在地要求香港政府撤回國民教育課程。當局鼓勵香港學校從9月份開始實施新的教學計劃。

抗議者擔心新教學計劃將對香港兒童進行洗腦，要他們支持中國共產黨。香港政府對此加以否認，並且表示新教學大綱旨在增進中國人的民族自豪感。

這是香港回歸中國15年後發生的最新一起反對中國施加影響的活動。香港在回歸中國之前100多年間一直接受英國的殖民統治。

香港的經濟收入差異加劇、民主進程發展緩慢以及大批富裕的大陸中國人進入香港使香港矛盾激化，香港人認為大陸有錢人進入香港抬高了香港房地產價格。