圖片版權 AP Image caption 中國投資者成為國際米蘭的第二大股東

一些中國投資者（中鐵建設集團）出資6,700萬美元購買了意大利甲級俱樂部國際米蘭15%的股份，成為該俱樂部的第二大股東。

俱樂部主席莫拉蒂周四表示對上述協議十分滿意，該協議使其家族仍然能夠保持對擁有104年歷史的國際米蘭俱樂部的控制。

國際米蘭俱樂部周三宣佈了上述協議，還透露了另外一項協議，即中鐵建設集團將在2017年前為國際米蘭建造一個新體育場。

莫拉蒂說，這是個很現實的計劃，現在他們需要找到一處合適的地點，幾年後球迷就會擁有自己的主場。

國際米蘭俱樂部自1947年起一直同AC米蘭共用聖西羅球場。

隨著中鐵建設集團將成為國米第二大股東，華人富商黃健華也進入了國際米蘭董事會。2010年，黃健華曾有意收購英超利物浦俱樂部，但沒有成功。

近年來中國投資者得到中國政府的鼓勵，一直積極併購海外資產。一些知名的併購包括中國光明食品公司併購英國Weetabix公司，大連萬達集團併購AMC影院公司。