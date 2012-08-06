圖片版權 BBC World Service Image caption 瀋陽市內大量店鋪關門罷市。（博訊圖片）

自今年7月中旬以來，遼寧瀋陽的大量商鋪為了躲避當局聯合檢查和巨額罰款，紛紛關張閉店，引起網民熱議。

瀋陽坊間有傳聞，因為明年的全運會要在瀋陽召開，遼寧省及瀋陽市修建全運會場館及償還各項工程款還差幾十億人民幣的資金缺口，由於各地稅源緊缺，所以省長陳政高和瀋陽市市委書記曾維決定以這種方式籌集資金，沒有考慮商家的承受能力。

在無法承受的重壓下，遼寧公眾選擇了消極抵抗，大量商家開始以靜默罷市應對。

中共十八大臨近，為了防止罷市的情緒蔓延，造成政治影響和社會影響，瀋陽市公安局8月5日下令爭取在當天下午三點前恢復營業。儘管如此，許多商鋪依然門窗緊閉。

在新浪微博，網民對這一現象議論紛紛，表達對政府的不滿。

琅琅浪浪：8月6日，遼寧瀋陽，大量店鋪關門停業，疑因躲避公安打假檢查，微博上有市民稱瀋陽幾乎成「空城」。

浩正劉臻：不是店主們不願意營業，而是欲加之罪何患無辭啊，要罰你款你怎麼躲都躲不過啊，不關門怎麼辦？

mgtphoto：搞了半天瀋陽是因為全運會的缺口，為了罰錢已打假的名義搶錢。據說2萬起，缺口要13億，搞得到處都不出攤了。

mozhixu：執政者永遠要明白一個道理：權力在資本面前不是可以為所欲為的，權力固然可以沒收資本，但權力永遠不可能逼迫企業主在虧本的情況下繼續經營，他們會毫不遲疑地關張歇業。

Lian折紙: 今天開眼了，瀋陽全程大大小小商家一律關門謝客，大到三好街電腦城，小到普通小賣店，原因是幾部門聯合打假，其實質就是為了收錢，只要檢查到你，總會挑出毛病，小到幾萬，大到幾百萬。據說一個賣牙簽的老頭因沒有砍伐證被罰三萬！

憤怒的葡萄之微博版：關門都不行，還必須開門！惹不起也躲不起。。。瀋陽全城關門！只因打假罰款太重？

LV時間機器：以打假為由明搶豪奪，看來真是沒錢了~~~瀋陽的事情必須關注，因為它會以各種形式蔓延全國。地方政府破產，老百姓遭殃，各種匪夷所思，殺雞取卵的事情都會出現。

沉小刀：不管是不是謠言，我還是有點相信政府因為籌備某運動會沒錢才做出「打假」的舉動，以斂財為目的的行為無論是打假還是打什麼別的，看上去都和搶劫掃蕩城管沒什麼分別。瀋陽經濟條件不好自然有客觀因素，但也不能排除人為原因，我認為一個人就制約了經濟的發展，猜猜此人貴姓。

青島老何同學：想起小時候看的電影開頭就是：明朝末年，朝廷腐敗，橫征暴斂，民不聊生…近期瀋陽開展了轟轟烈烈的打假運動，對外宣稱打假，由八個執法部門組成。其、不可能空手而回。沒毛病也給你製造毛病！進門你就得掏錢，沒錢就抓人。百姓俗稱＂綁票＂不交夠錢不放人 罰款力度非往年所能比。少則幾萬 多則上百萬！

New⼂Gim：聽說瀋陽打假，那你們先把你們管理層打打架，看看學歷都是否是偽造，工作是不是都是遵守正常秩序上來的，賬戶上時候幹淨，案件是不是有假判！ 至於商家 你們也是 為什麼賣假貨 欺騙消費者呢，你們也活該！