圖片版權 AFP Image caption 劉翔在北京奧運退賽的一刻震驚中國。

四年前金牌夢碎，四年後，中國最備受矚目的體育明星將要重返奧林匹克的田徑場上。

在2004年雅典奧運中獲得金牌的劉翔將參與倫敦奧運的男子110米跨欄賽事，初賽於星期二（8月7日）舉行。

數以千萬計的中國同胞將把勝利的希望寄托在他身上，同時希望它能把北京奧運的夢魘拋諸腦後。

當年，北京鳥巢體育場內，無數的支持者親眼目擊劉翔在比賽前的最後關頭，因為大腿與腳跟傷患而退出比賽，讓大家啞口無言，震撼至深。

泣不成聲的教練孫海平對記者說，「他一直在堅持，他一直在玩命」，最終還是跑不得。

心目中的巨星獎牌之夢幻滅，全國人民親眼目擊，陷入一片哀思，時機可謂再差不過。

劉翔到美國接受為期四個月的手術與治療，到2009年底重返跑道。2010年的廣州亞運被視為他徹底康復的時刻。

劉翔 1983年7月13日 生於 上海

生於 身高 1.9米

體重 86公斤

祖籍江蘇大豐

小學時練習 跳高 與 100米短跑 ，後來轉練110米跨欄

與 ，後來轉練110米跨欄 2004年雅典奧運 奪下中國首面田徑金牌

奪下中國首面田徑金牌 2008年北京奧運中退賽

現在，這位29歲、上海出生的超級巨星即將踏足東倫敦斯特拉福德的奧運公園，再次感受這沉重的壓力。

寄予厚望

劉翔重返奧運，顯然茲事體大。

中國的微博平台上可以找到數以百萬計關於劉翔的留言——四年前微博這玩意還處於起步階段，並不顯眼。

在新浪微博上，一位上海網友說：「奧運只看劉翔！半夜一定要爬起來！」

比鄰的江蘇省一位網友在騰訊微博上說：「翔哥，別讓我失望啊！」

但是體育評論員楊凝向BBC中文網指出，與四年前相比，中國民眾談論劉翔的熱情已經趨向平靜和理性。

楊凝回憶四年前在鳥巢的所見所聞時說：「我在場館之外看到有人哭，因為聽到他受傷的消息。當時給我的感覺是很震撼。」

「我想：怎麼會大家的感情會到那種程度？」編輯英語體育新聞網站「中國體育評論」的楊凝有此疑問。

然而，運動員所要面對的，遠不止於人民的期盼。

運動員是中國引以為榮的人物，國家費盡心思予以栽培，但也就會為了爭奪體育殊榮而把運動員推向極限。

上海《新聞晨報》最近一連發表多組深度報道，探討劉翔的生活與訓練。

其中，談到吃飯，當其他在位於上海西南面的體校內接受培訓的運動員享用自助午餐之際，劉翔的待遇更佳，有特灶為他凖備菜肴。

無論對於劉翔和李娜，這都將是他們最後一次參加奧運會，我想作為觀眾或者評論員，我們祝福他們就好 楊凝<br>中國體育評論

除了一些進口牛肉，劉翔吃的也不是什麼山珍海錯。但是運動員們的食材都是特選特供，且經過檢測，確保不會含有禁藥。

作為「國家運動員」，這些都是由政府買單，日常訓練與出國比賽的費用不在話下。

受了優待，也就要面對用獎牌做回報的壓力。

中國代表團副團長肖天在倫敦對廣州《羊城晚報》說：「這次倫敦奧運會，哪怕是我們的金牌少拿了一點，老百姓能把你罵死。」

楊凝去年曾到過莘莊體校採訪劉翔。他對BBC中文網說，劉翔是一個平靜的人。

「但是讓我很驚訝的是，在那個體校，我看到的是上面關於他的，無論是畫像或者是標語都讓我很不安。」

楊凝說：「我能感受到那種壓力，就是從國家給的壓力。」

中國對金牌的重視不為體育評論員楊凝所認同。他說，這對中國整體的體育教育沒有益處，但是要改變這種觀念仍是前路漫漫。

「做好我自己」

不過，隨著倫敦奧運上新星湧現，劉翔的奪金壓力有望得到緩解。

比賽的第一天，20歲的孫楊在男子400米自由泳奪金，且是中國曆來首面男子個人游泳金牌。

圖片版權 AP Image caption 許多中國民眾從金牌得主身上尋找激勵。

一位廣州的微博網友說：「終於突破！劉翔可以休息啦！」

來自官方新華社的一篇報道甚至說：「（籃球員）姚明退役了，劉翔和（網球手）李娜也逐漸老去，中國體壇，需要一位在國際主流項目上有影響力的領軍人物。」

「好在，孫楊出現了。」

除了國家的壓力，劉翔也面對著賽場上的實際難題。

在7月中旬退出國際田聯鑽石聯賽倫敦站決賽後，劉翔與教練孫海平轉到德國作最後凖備。

新華社引述孫海平說：「梅裏特的實力非常強大，劉翔要想取得這枚金牌，困難是非常大的。但是我們會盡力。」

劉翔也作出了對等承諾。他上月對記者們說：「我只是比較強的選手之一而已。所以作為我自己，做好我自己就可以了。」

楊凝相信，劉翔有能力應付賽前的壓力，哪怕這次奧運會他與金牌擦身而過。

他說：「無論對於劉翔和李娜，這都將是他們最後一次參加奧運會，我想作為觀眾或者評論員，我們祝福他們就好。」