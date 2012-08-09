圖片版權 CNA Image caption 兩岸八次陳江會代表雙方政府正式簽署了＂投資保障與促進協議＂以及＂海關合作協議＂。

兩岸八次陳江會由陳雲林與江丙坤在台北圓山飯店，代表雙方政府正式簽署了＂投資保障與促進協議＂以及＂海關合作協議＂。

在簽署了兩項協議後兩會互贈紀念品並對紀念品冠上意義；海基會稱其紀念品象徵圓滿，海協會稱其紀念品象徵兩岸唇齒相依。

投資保障協議是在中國大陸有巨大投資的台灣，長久以來一直希望獲得的安全保障，但在兩會圓滿順利等頌讚聲中，台灣民間對此一協議內容有許多質疑與批評。

台媒聯合報引述富士康集團說，協議敗筆是仲裁需經雙方同意的規定，這並非法律問題而是常識問題，大陸是人治社會，若連富士康這種大公司與比亞迪的官司都打了六年，更何況是小廠。

由台商經營的富士康集團此前控告比亞迪公司侵權剽竊，但中國司法當局多年來對此一官司仍無定論。

＂殖民地＂

台灣最大在野黨民進黨則說，這次署的協議台灣希望的國際仲裁與人身安全保障等都沒拿到，但中國所要求的國民待遇、最惠國待遇，限制台灣金融業在中國發展等則都拿到。

以台商一直希望得到的人身安全保障而言，民進黨說這次兩會僅以附件共識方式呈現，完全沒有法律或協議效力，內文空泛而形同具文。

民進黨說台灣要求的不是超越國民待遇，而是與中國人民到台受法律保障的相同對等做法，但這次的共識附件連對等都達不到。

在兩岸商務糾紛是否交給國際仲裁問題上，民進黨表示台灣的希望也完全落空，造成台商地位不如外商，也不如港商，被中國當成殖民地。

民進黨說，在人民與政府的爭端解決，投保協議功能是要建立第三者或國際仲裁渠道，這是國際上普遍作法，且中國與其它國家簽署的投保協議都有這樣設計，但兩會所簽的投保協議甚至看不到兩岸仲裁，只提到調解，這對台灣是一個最糟糕結果。

＂一中框架＂

民進黨說，台灣在投保協議中無法獲得國際普遍使用的第三者仲裁與人權保障，最主要的原因在於一中框架問題。

據中國全國政協主席賈慶林日前在國共論壇中的定調，兩岸同屬一個國家，而非國與國的關係。

這次兩會在圓山飯店的協議簽署，一如往常是在層層警力封鎖的保護下完成。而在圓山飯店外圍的道路上，則有抗議宣傳車輛繞行，通過擴音器表示不願被中國併吞統一。

在民進黨未參與抗議下，若與陳雲林首次到台時遭遇的大規模抗議相比，這些抗議者相對顯得零星。