圖片版權 Image caption 新華社說，谷開來在法庭上作了最後陳述

《紐約時報》周五發表長篇文章，評論谷開來庭審說，庭審提出的問題和它回答的問題一樣多。它揭開了中國統治家族最陰暗的一角。

谷開來、張曉軍故意殺人案的細節在庭審一天後透露了出來。據《紐約時報》報道，最先將谷開來庭審詳情公布的是參加了法庭旁聽的安徽大學生趙像察。他根據記憶將法庭各方陳述發表在中國社交網「人人網」上。

這一文章雖然在周五中午便被刪除。但所敘述的細節後來得到了被告之一張曉軍的律師和在法庭現場另一位律師的證實。

趙像察在他的帖子上說，谷開來在法庭上顫抖著手，承認殺害了英國人海伍德。

未回答的問題

《紐約時報》說，許多司法專家表示，對谷開來的審判是一場「政治戲」，不過是為了向官方提供一個發言講台，陳述事件的官方版本。

庭審實際上提出了更多的問題。其中最重要的一個是，它完全沒有回答薄熙來在這個事件中所扮演的角色。他是否知情？是親自參與了陰謀還是包庇掩蓋，知情不報？

據《紐約時報》說，薄瓜瓜拒絕就該報的文章發表任何評論。海伍德的母親在庭審前就表示，整個事件是一場「宮廷鬥爭」。而海伍德的中國妻子則根本就無法聯繫上。

陰謀細節

《紐約時報》稱，谷開來，薄瓜瓜，海伍德之間的爾虞我詐讓人有一個罕見的機會，窺見到中國紅色統治家族內最陰暗的一個角落。

根據透露出的庭審細節，大約2003年海伍德在英國結識了薄瓜瓜。他希望借助薄瓜瓜的家庭關係，發展自己在中國的生意。

海伍德在2004年通過谷開來的介紹，認識了大連的億萬富豪徐明以及另一位張姓的「太子黨」國企高管。海伍德同這兩個人合作從事地產開發項目。項目涉及到法國的一處地產，以及重慶江北區建設的大項目。

如果項目成功海伍德可從中獲得1.4億英鎊的收益。但當項目由於中國政治因素干預而失敗後，海伍德在與薄瓜瓜往來郵件中，向其索要預期收益十分之一的賠償，1400萬英鎊。

根據法庭上的陳述，當海伍德沒有得到錢後他開始採取威脅手段，並將薄瓜瓜軟禁於其在英國的住處，借此向谷開來施壓。

薄瓜瓜在電話裏告訴了谷開來自己被軟禁綁架的情況。谷開來擔心兒子遭綁架撕票，受到人身傷害。後來便動了殺機。

王立軍

據《紐約時報》的報道，谷開來先是同當時的重慶市公安局長王立軍商量，凖備誣陷海伍德販毒，然後讓王立軍在緝毒抓捕時將海伍德擊斃。

王立軍同谷開來一起進行了策劃，但後來卻拒絕參與。於是谷開來又想出了毒殺的方法。

去年11月10號，穀家勤務員張曉軍把海伍德從北京帶到了重慶。

11月13號谷開來將自己毒殺的計劃告訴了王立軍，然後和海伍德一起吃了晚飯。飯後谷開來讓司機買來一瓶威士忌酒。谷開來凖備好了毒藥。

夜間11點左右，谷開來同張曉軍到了海伍德下榻的酒店。谷開來先是獨自同海伍德飲酒。當海伍德酒醉倒地後，她叫進張曉軍。後者在海伍德要水喝時把毒藥倒進他的嘴裏。

第二天，谷開來告訴王立軍她殺了海伍德。王立軍暗中錄下了他同谷開來的對話。