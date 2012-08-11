圖片版權 XINHUA Image caption 監控視頻顯示重慶市持槍搶劫案事發現場的情況。

重慶市持槍搶劫案的嫌犯已被證實與今年年初發生的南京槍案嫌犯為同一人，警方目前正進行圍捕。

據人民網報道稱，江蘇省公安廳內部人士證實了這一消息，南京市公安局也沒有對此否認。

重慶沙坪壩區周五（10日）上午發生的8‧10持槍槍劫案共造成一死兩傷案。

重慶警方於案發後懸賞50萬元人民幣緝捕，公安部也發出A級通緝令緝拿該案嫌犯。

中國媒體引述重慶警方人士稱，民警和武警已對疑犯展開圍捕及搜山，但沒有透露具體地點。

據報道，一名鐵警已在圍捕嫌犯時犧牲。重慶大批持槍警察也已經在主要路口進行管制及設卡查車。

圍捕

圖片版權 cqga.gov.cn Image caption 重慶市公安局公布了嫌犯周克華的照片。

今年1月6日，南京市發生了銀行存款人被劫匪朝頭部開槍打死並搶走巨款的重大案件，該案被公安部列為「第一號案」，至今仍未偵破。

重慶市公安局周五下午發佈的通告確認8‧10持槍槍劫案嫌犯為現年42歲的周克華，並公布了其系列特徵。

警方通告稱，周克華自2004年以來已曾在江蘇、湖南、重慶等地多次作案，殺死傷害多人，搶劫巨額現金。

據通告公布的資料顯示，嫌犯的作案手段單一，先槍殺受害者再搶劫錢財。

《瀟湘晨報》報道稱，警方調查顯示，嫌犯並沒有在部隊有過服役經歷，也沒有網上傳言所說曾當過特種兵的經歷。

周克華至今已在多次作案中殺死8人。