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【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】加拿大的2019冠狀病毒疫情呈上升趨勢。加拿大多倫多A1中文電台新聞及公共事務總監楊婉文的述評。
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【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】加拿大的2019冠狀病毒疫情呈上升趨勢。加拿大多倫多A1中文電台新聞及公共事務總監楊婉文的述評。
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