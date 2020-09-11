【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】加拿大的2019冠狀病毒疫情呈上升趨勢。加拿大多倫多A1中文電台新聞及公共事務總監楊婉文的述評。

你的器材不支持播放多媒體材料

【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】加拿大的2019冠狀病毒疫情呈上升趨勢。加拿大多倫多A1中文電台新聞及公共事務總監楊婉文的述評。