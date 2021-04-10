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保護澳洲本土動植物
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保護澳洲本土動植物
57 分钟前
【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】時事一周在澳洲特約記者周志強講解為什麼澳洲對外來動植物嚴格檢疫。
熱播
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黃金獵犬亂入外景直播，叼走連線記者麥克風
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2021年4月9日
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新疆人權：BBC專訪中國制裁名單上的英國議會外交委員會主席圖根哈特
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2021年4月8日
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太魯閣號事故：台灣運安會還原時間軸，工程車滑入軌道一分鐘後與列車相撞
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2021年4月6日
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白金漢宮宣佈菲利普親王去世 享年99歲
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2021年4月9日
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北京冬奧：無視抵制聲浪，中國啟動測試賽
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2021年4月6日
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中國藝術家的「西天懂佛像」：希望特朗普「可以學會放下」
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2021年4月2日
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歷史上的英國王室婚禮：喬治六世與伊麗莎白·鮑斯—萊昂（1923）
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2018年5月18日
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歷史上的英國王室婚禮：當今女王伊麗莎白二世陛下與菲利普親王（1947）
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2018年5月18日
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歷史上的英國王室婚禮：愛德華王子與辛普森夫人（1936）
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2018年5月18日
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歷史上的英國王室婚禮：查爾斯與卡米拉（2005年）
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2018年5月18日