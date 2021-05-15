歐盟擴大入口稅範圍的影響

1 小时前

【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】今年夏季開始，所有來自歐盟以外地區的郵購貨品需要加入口稅，對開始習慣網上購物的法國人來說不是好消息。BBC中文在法國的特約記者翁素雲談談有關情況。