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歐盟擴大入口稅範圍的影響
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歐盟擴大入口稅範圍的影響
1 小时前
【BBC時事一周（粵語）——華人談天下】今年夏季開始，所有來自歐盟以外地區的郵購貨品需要加入口稅，對開始習慣網上購物的法國人來說不是好消息。BBC中文在法國的特約記者翁素雲談談有關情況。
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