圖片版權 xihua Image caption 女大學生天天泡酒吧宣稱：酒吧給了她「歸屬感」(新華社圖片)

因為愛玩，家境富裕的女大學生天天泡酒吧，久而久之，還「順理成章」地在酒吧裏陪起了酒。用她的話說，酒吧給了她「歸屬感」，她甚至想放棄父母為她安排的體面工作，等畢業以後正式到酒吧上班。（5月5日《海峽導報》）

富裕女選擇陪酒工作，有人說這價值觀多元化的一種表現，看起來這似乎離經叛道，但好歹也是一種人生抉擇。其實，說這話是站不住腳的，如果是價值觀多元化，那先決條件是要有價值觀，可從對這名富裕女的報道中，我們並沒有看到這是她強烈價值觀的體現。譬如她認為這份工作能帶給她什麼，她為什麼要選擇這樣一份工作，這份工作支撐著她怎樣的理想等問題，這些，是價值觀的外在表現，但這名富裕女並沒有答案。

按她自己的話來說，她家裏為她安排了體面的工作，但她不想去，她喜歡在酒吧陪酒，因為酒吧給了她歸屬感。此外，這樣輕輕鬆鬆地陪酒不僅能白吃白喝，而且還能賺工資，偶爾還能獲得一些額外收入。可以說，對她而言，這是一種習慣，也是她對這種輕鬆生活的一種嚮往，只要這樣平平淡淡地過日子，並未想過自己的未來。

可以說，這名富裕女的人生目標與人生規劃是極其欠缺的，她的行為與選擇，她內心的糾結與無奈，更像是一種「橡皮化」的表現。所謂「橡皮化」，就是「橡皮人」，而「橡皮人」就是「沒有神經，沒有痛感，沒有效率，沒有反應。整個人猶如橡皮做成的，是不接受任何新生事物和意見、對批評表揚無所謂、沒有恥辱和榮譽感的職場人」。從這些表象來看，這富裕女明顯有「橡皮化」的傾向，她圖的就是安逸，穩定，輕鬆，又能賺錢，發揮自己的愛好。

但在這，必須警惕的一個事情是，「橡皮化」逐漸年輕化，以前還是職場人「橡皮化」，如今，卻出現尚未畢業就「橡皮化」的富裕女，這背後的社會生態令人擔憂。今年五四青年節時，溫家寶總理言辭懇切地說，國家和民族的希望在青年一代身上。如果一個民族沒有奮發有為的青年，那就沒有未來。從富裕女來看，現實對青年的腐蝕已經可見一斑，因而，是時候重視大學生內心世界的發展了，適當的時機加以糾正。

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