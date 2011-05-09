Image caption 中國近年經濟發展迅速，但人們的道德底線下滑

中國人已沒有道德底線，什麼樣的事都能隨時在中國發生：有毒食品泛濫；貪污挪用善款和賑災物資；弄殘兒童逼他們去乞討為自己牟利；利用智殘者當礦工並殺死製造假礦難索賠；藥家鑫案；被幫助者反誣幫助者；學者利用自己的身份幫商人搞虛假宣傳；白衣天使變成白衣魔鬼；慶祝日本地震；讚美本·拉登為英雄……

中國人為什麼會變成這個樣子，總有原因的，不會天生就是這副摸樣。我老是在思考這個問題，並試圖尋找主線索。

中共的發家是以搶劫富人財富，甚至同時取富人性命為開端的。它號召窮人跟它一起去打砸搶，殺人掠貨，充滿著匪性，還名之為「革命」。這一行為直到中共的政權穩固後才基本結束。這給中國人樹了根極壞的道德標桿。

它當年對農民許下諾言，打土豪分田地；可到了政權到手後出爾反爾，一腳把農民踢開，收回了土地，名為國有，實際上是佔為己有。這讓農民感到被騙了。

在中共奪權期間，大談民主自由，騙取了許多知識分子的擁護；可一旦大權在握，又出爾反爾地實行紅色恐怖統治。這讓讀書人感到被騙了。

中共在此後的執政中也經常如此不講信用，怎麼對自己有利就怎麼搞，全不顧國民的感受和利益。一個執政黨如此愚弄國民，自己已經把整個社會的道德環境給污染了，還能指望國民自己來治理？自己帶頭做猥瑣小人，還能教育別人做偉岸君子？

毛澤東喜歡「斗」，樂在其中，結果斗得人越來越自私。這是人在險惡環境中自我保護的本能所驅使。在「斗私批修」的年代，有個農民和我講：「越斗越私，越批越修。」斗得六親不認，亂了倫理綱常。

治理官場腐敗幾十年，越治理越腐敗，極為嚴重地污染了道德環境，傷害了國民的良心。

改革開放後，中共監管無能，眾多商人靠違法亂紀損人利己發家致富，讓國民認識到守德吃虧的現實，加上官員用公權發財謀私，不僅直接點燃了國民的仇富怒火，也玷污了國民的良心。

大部分的財富掌握在少數人的手中，以打工為生的普通百姓的日子過得依舊很艱難，沒有共享到改革開放的成果，還受盡盤剝，很多人連溫飽也難以保障，讓他們心生怨恨。

中共打壓宗教信仰，讓國民只信仰它。而它畢竟不是耶穌不是菩薩，形像不佳，信仰它等於教人學壞。所以現在的中國人除了錢乾脆什麼也不信，為了錢就不擇手段。人不同於動物之處就是除了對物質的需求外還有精神方面的需求。無論是基督教還是佛教都有勸善的功能，也提供給人一種精神上的寄托和慰藉。可中共極力壓制國民的這種需求，等於壓制了國民的求善慾望。人在精神裏迷失了方向，就可能會失去人性，剩下動物性。

出於獨裁專制的需要，中共限制國民的思想和言論自由，否認普世價值的存在，嚴密監控新聞媒體，篡改事實，掩蓋真相，混淆視聽，只允許它一種聲音，煞有介事，讓國民的思維自覺不自覺地跟著它的思路走，讓許多人失去了分析事物的條件和能力。多年前我曾經寫下這樣的句子：「國民的愚昧是國家的不幸，卻是獨裁者的福音。使國民愚昧的不是國民，正是獨裁者本身。」這種對自由和思想的鉗制，已經使許多人變得好歹不分，是非不辨。最近在網上熱烈慶祝日本地震和把本·拉登當英雄歌頌就是典型的實例。對此，我不知道中共的感覺是否良好。

冰凍三尺非一日之寒。中國的道德崩潰已到了失去道德底線的程度，也絕非是一日之寒，而是有個較長的積累沉澱和發酵的過程。總觀中共的所作所為，正是造成中國人道德崩潰的總根源。得利的是中共，不幸的是國家，倒霉的是國民。嗚呼！

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讀者反饋

身在外，讀者似乎乃對國家的問題沒有切膚之痛。浙江看客，文章雖然有個別觀點值得商榷,但基本立論清楚, 值得大家深思。偌言, HK

寫的好！說的都是實在話，只是，有何解決之道呢？難呀！流血嗎？大家都不願意看到，不流血改流汗呢？難！汗流多了，一不小心變流血。123

對自己的國家【盲目護短】，並不是【愛國】的行為，反之，是【禍國】的【源起】。【道德淪喪】並不能說是全中國【皆然】的問題，但很大程度上，卻是中國【普遍】的現象。原因多得很：(1)中共建政以來，政策運動不絕，時寬時緊，朝令夕改屢見不鮮，已給人民打造了一個【見風轉軚】，【爭相搶奪】先機的【劣質】。(2)上棵不正下樑歪，所謂【上行下效】，領導者自己沒有做好【廉潔自重】的榜樣，在【劣質】政府統治下的人民，【道德淪喪】是早晚來臨的事。(3)執法與司法【為權貴張目】，國家政策【為權貴開放綠燈】，老百姓向上層提升的【機會薄弱】，在【不公平】的社會中，怎能不會【孕育出】大大小小，五花百門的【道德淪喪】問題？孟光, Hong Kong

作者只看到了共產黨的反面，卻忽視了其貢獻。中國能夠在新中國成立這幾十年發展的如此迅速，請問是誰的功勞？不可否認一黨執政難免會有失誤，但其優越性也是其他政治體制望塵莫及的。相反，美國隔幾年一次金融危機，按照您的理論可以說是美國這個兩黨制政府的弊端。Chance LEO, China

本文只是一個勁的說中共如何邪惡，寫的極為片面，看上去就是一個發熱的憤青寫的文章。真正關注中國局勢是不會寫出這樣類似於罵街的文章的。文章結尾處用了一個「嗚呼」結尾，看上去就像是被迫害的即將死了似的，卻沒有提出任何改進的建議。讓人覺得它就是專門用來罵人的，而不是在反映問題。未署名

儘管作者列舉了一些事實, 如"中共的發家是以搶劫富人財富...號召窮人跟它一起去打砸搶，殺人掠貨";"毛澤東喜歡「斗」，樂在其中，結果斗得人越來越自私"等等, 但以此推論「國民的愚昧是國家的不幸，卻是獨裁者的福音", 似乎中共需要這種道德災難並從中漁利, 則不能認可. 不知作者對西方發展初期, 甚至至今在窮困國家的不道德行為是否有所了解, 又如何解釋? 中國的道德狀況可能尚未見底, 但卻是經濟/文明發展的正常代價. 中共的集權不但不是問題的根源, 反而可能縮短陣痛的週期. 估計作者更關心反共, 對中國的美好未來並無期待. 身在外, woodbury, mn, usa

觀點太片面不夠客觀。未署名

極不客觀，極為片面。完全是為了罵人而寫，而不是反映問題。未署名