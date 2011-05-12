Image caption 孩子的世界本是天真無邪的

昨天，全國少工委正式下發《關於進一步規範少先隊基層組織設置和少先隊標誌使用的通知》，要求各級少先隊組織和隊員不得使用不符合製作規定的隊幹部標誌，如果在基本規定外有創新做法，需經省級少工委上報全國少工委研究同意後開展探索。（5月12日，《京華時報》）

天才少年黃藝博的橫空曝光，引來坊間對這位行為異於平常小孩的關注，人們試圖弄清楚這究竟是黃藝博的天分外露還是背後推手使然，輿論也開始引導人們對現行的教育制度的反思之時，作為兒童官方中央權威機構——全國少工委發話了，其大意是坊間和輿論所關注的問題都沒能擊中問題的核心，該事件的核心是，武漢市少工委「藐視」中央權威，「擅自」創新五道杠。於是便有了此通知，此令一齣，黃藝博同學的五道杠估計就得收回了吧！

接下來的問題是，五道杠收回去了，除了從此下屬少工委也不敢輕易「自主創新」之外，又還有什麼意義呢？既然不准插入五道杠，又何須在孩子們的世界裏如此插入一杠、兩杠、三杠呢？從黃藝博同學的照片中，我們已然發現，所謂的杠杠已經不是區別大中小隊負責學生的標誌了，儼然是將現實社會中權力等級的生動照搬，「位高權重」者永遠處於中心，永遠一副高高在上的姿態。

權力等級

當我們不斷用各種意識形態工具去普及人人生而平等的常識時，甚至要為此付出血和生命的代價時，我們應該認識到培養現代權利意識的公民應從娃娃抓起，那麼在孩子們的世界裏過早地強化權力尊卑等級，強化服從和認可，這將在孩子們潔白的世界裏劃上怎樣的印痕呢？

當幼兒園的孩子們開始攀比誰的爸爸最有權，當孩子們口無遮攔地曝出想做貪官，當孩子們未順利當選班幹部而踐行「賄選」，當這些讓大人們足以瞠目結舌的社會庸俗行為，在孩子們的世界裏不斷上演時，我們可以責難那些頻發的權力負面新聞可能對孩子們造成的負面影響，可以詰責影視虛構世界對孩子們世界觀和人生觀的不良映射，對於那些始終頂著正義光環的、直指孩子們世界的制度安排和思想教育，是不是也在有意或無意地讓孩子們遭遇思想上的茫然和觀念上的誤導呢？

作為主管全國青少年工作的全國少工委，應該著力去培養孩子們健全的公民意識，培養出現代公民於國於民都是大有裨益的，在孩子們的世界裏，過早地劃上彰顯等級的「杠杠」，不僅有違孩子天性，而且也與公民意識培養背道而馳，所謂的規範劃杠杠的通知，只要一杠、二杠、三杠還在，禁五杠無異於「以五十步百步」而已，如此以來只是徒增笑料罷了。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點

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