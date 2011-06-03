圖片版權 BBC World Service Image caption 民眾與官員(新華社圖片)

不得不承認，今日國人的火氣是比較大的。本是雞毛蒜皮之事，非要上升到口舌之爭才顯得威風，火氣更甚者，甚至還要互動筋骨，放放血來滅滅火，贏者掛彩「興高採烈」而去，落下風者只能怒目圓睜，火未降反而更窩了一肚子的火。

國人的火氣大，想想也是一種優良「傳承」，在清朝小說《官場現形記》寫到不少這樣的實例，中國的老百姓人多，和洋人一起了爭執，就蜂擁而上，不先理論，直接先揍了一頓，方覺得出火痛快。

火氣為什麼這麼大，要研究起來，還真是一門綜合性很強的學問，不僅與心理學能扯上關聯，那還能跟五臟六腑脫不了幹系。如果長期積鬱的失落，得不到排遣，這就能擰成一股邪氣，直抵你的心肝，讓你看誰都不順眼。喪權辱國、外族當政、貪腐成風、民不聊生，這些歷史書上的高頻率出現的詞，都足以讓大清子民長期失落不堪，火氣大也自然是有緣由的了。

如今呢，雖說不至喪權辱國，外族干政，但一想住不起，讀不起，病不起的逼仄，一想連喝奶還得提防著三聚氰胺，喝飲料還得擔心含有塑化劑，更要命的是，現在連死可能都是一個死不起的問題了。稍微寬心的，還得為官員貪腐成風，社會風氣不古，而義憤填膺，如此想來，國人火氣大也不是莫須有的自我折騰。

但有一類人是可以不至於如此火氣騰騰的，過去稱臣子，現在叫「人民公僕」。他們要身份有身份，要榮耀有榮耀，還不差錢，實在找不出長期積鬱的理由，但一個真實的情況是，他們堪稱國人中火氣騰騰的精英代表。當著鏡頭可以大爆粗口「不要臉」，給問急了還冒出「你是不是黨員？」，「記者管得太多」的雷語。白岩松就說了，聽這樣的話，讓人有一種感覺，就是這些官員在回答問題時，給人的印象是火氣特別大，而且讓人不知道是從哪裏來的這股火？

所謂君子動口不動手，火氣再大，能不犯渾，倒也算得上一種境界。要是動不動就打人，那就真的是「欲」火焚身，銳不可當。今天就有兩則官員武鬥士的新聞。河北民警王潤澤出警調解糾紛時，遭該市紀委常委邢某某毆打，就這一點，再大火氣的國人也得「望其項背」，人家還窮追猛趕，把前來調解的民警追打到公安局。還有一個傳奇是，一人入廁居然遭遇城管群毆，縱有身懷六甲的婦人跪地求饒，但還是擋不住所謂的執法者得火氣呀，硬是把入廁者打在地上一動不動，末了還不忘摔東西洩火。

白岩松的話有些大度，他認為這些爆「官場粗口」的人，是缺乏領導素養或媒介素養。那些乾脆直接動手打人的官場達人，看來還缺乏好好說話的素養的。但火氣是無論如何不缺的，還禁不住地往外流，於是有人建議，咱給領導補補文化素養吧，說不定能讓火氣衝腦心那一刻，爆粗能有文化些，動手能優雅些。我倒想給上火的官人們開個方子，從中醫學上說，火氣過大，源於體內營養積累過大，以至肝膽脾們承受不起，溯本清源。官員要降火，建議少大魚大肉，魚肉太多，不僅不利公僕們延年益壽，我等良民也是招架不起呀。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點

歡迎大家投稿，請把文章發送到: tougao@bbc.co.uk