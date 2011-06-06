大家谈中国：读《国小语文》“六四民主运动”一章

巴涗

中國網友

2011年6月6日

圖像加註文字， 六四民主運動於89年四月中旬起於北京，止於六月四日凌晨的鎮壓。

21世紀某年的6月4日，位於中國山區的一個小學六年級班正在上語文課。方老師讓艾薇薇為同學們讀一篇關於「六四民主運動」課文。薇薇輕聲地讀了起來…

...六四民主運動發生在20世紀80年代的最後一年1989年。六四民主運動於那年四月中旬起於北京，止於6月4日凌晨的血腥鎮壓。它的誘發是由於胡耀邦的去世。

「胡耀邦是誰？」王單單插嘴問。「別急，讓艾薇薇接著讀」，方老師說。

… 胡耀邦是當時中共改革派人士，1982 - 1987任中共總書記。由於他對知識分子的民主自由思想的寬容（當年稱作「資產階級自由化」），對自80年代以來不斷的學生運動持寬鬆態度，中共頑固派要求他下台。他於1978年1月被迫辭去中共總書記職務。胡耀邦的下台和去世引起知識界和中共黨內開明派的普遍同情。自他4月15日去世以來，越來越多的群眾和學生到天安門廣場獻花圈。

……有挽聯寫道：「他走了，兩袖清風，一身正氣。卻也喚醒了我們，他在，我們還心存一線希望，期待能在某一位較開明領導人的影響下，能得到更寬鬆的政治環境，或者說是民主。現在，我們意識到，民主不能靠別人賜予，必須靠我們自己去爭取。」可見，當時廣大群眾對中共還抱有樸素的感情，還指望中共內部的改良。

… 學生們和平示威，請願，靜坐直至絕食沒有換來政府的絲毫同情。學術界，新聞界，文藝界，政府機關工作人員，廣大市民群眾紛紛起來聲援。北京的運動迅速得到了全國各省大專院校的支持，各大城市均發起了聲援北京學生的運動。一時間，大江南北，民主運動聲勢浩蕩，波瀾壯闊。

…正如歷屆專制政權一樣，當時的中國政府沒有接受人民對民主的要求。6月3日晚，軍隊坦克開進了北京城… 直到6月4日凌晨，這場共持續七周的民主運動被軍隊鎮壓了下去。

艾薇薇這段剛剛落聲，李小錄迫不及待地問了一連串問題：「國防軍不是保衛國家的嗎？怎麼會開進北京城呢，又不是去救災？再說，軍隊也不能只聽政治家的話呀。軍隊進城國家議會通過了嗎？」 方老師解釋道：「當時不叫國防軍，叫中國人民解放軍。在那個年代，中國是一黨制，政府是中共指定的政府，議會是中共操縱的議會。而且軍隊只聽中共的命令，軍隊是管著政府的。」「好了，小錄，你能把六四民主運動的意義給大家念念嗎？」方老師問到。李小錄接著念了下去…

… 六四民主運動與中國歷史上所有為公平、自由、民主而抗爭的事件一樣，均以失敗而告終。然而，中國今天的民主制度和人民自由正是這些失敗的積累。六四民主運動是中國現代史上最大的事件之一。它意義在於該次運動使中國歷史上最後一個專制政府在合法性上產生了根基動搖，從而導致了最終的瓦解。而這主要體現在「六四後」時代。在軍隊保護社會穩定的條件下，在世界經濟一體化的環境下，在經濟改革的政策下，中國經濟高速發展。同時，由於六四鎮壓帶來的膽量，利益集團有恃無恐，大肆掠奪社會財富，政府官員貪污腐化愈演愈烈，社會分配極端不公，國民貧富懸殊日益加大，社會道德每況愈下；憂國憂民人士，維護人權人士被關押、判刑；新聞自由越來越少，上訪訴冤渠道越來越窄；結社、遊行、示威等權利只是中國憲法上的文字遊戲，一切抗議示威活動均被消滅的萌芽之中；公安、便衣、防暴警察遍布城鄉各地，處處形成官民對立，天天可聞「突發事件」。「不公-反抗-鎮壓-更不公-反抗愈烈-鎮壓更強硬」，正是這種循環使得國民拋棄幻想，對民主自由有了更強烈的要求，對民主自由有了更徹底的認識。人民逐漸知道了民主-凡人類共求之，人權-凡人類共享之。這一切的一切歸功於「六四」。六四民主運動無情地揭去了中國歷史上最後一屆專制政權偽善的面紗，為中國民主的可能性和徹底性奠定的基礎。

李小錄方念完後，方老師說：「同學們，對於六四民主運動的意義，前人爭論了許多年。無論大家今天同意不同意課文裏的觀點，有一點我想大家一定會同意，這就是，我們不會忘記在六四運動中為中國民主事業獻身的人們。沒有他們，也就沒民主中國的今天，大家說對嗎？」

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讀者反饋

共產黨是人類三大公敵之一，屬於國家恐怖主義集團。必將到來的民主中國，什麼都可能寬容，卻決不可以容許共產黨組織存在。公民, 中國

只有挑刺能力不成？作者將1987打成1978，明顯鍵誤嘛。作者或許過分自信了，誰能保證這是中國歷史上最後一個專制朝代？看看國人都被愚弄到何種程度，認為不做家奴就得做亡國奴。二者取其輕吧。奴婢

「他於1978年1月被迫辭去中共總書記職務」，卻引發了11年後的1989年六四運動？我不相信！王國奴, 中華民國淪陷區