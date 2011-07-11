大家谈中国：高铁能否读懂“价格亲民”的真正含义？

前溪

中國網友

2011年7月11日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 普通百姓出行都不願花很多錢乘坐高鐵

京滬高鐵開通後，京滬間原有的5對臥鋪動車組取消，備受乘客青睞的「夕發朝至」特快列車也僅剩T109/110一棵「獨苗」。因價格親民，這趟車成了不少旅客出行的首選。隨著暑運到來，該車車票開始一票難求，鐵路部門昨日開始實行限售措施：上海至北京T110次列車實行車票張數限售，每次限售5張車票（不分席別）。(7月10日《新聞晨報》）

京滬高鐵開通後，應該成為乘客的首選，然而，這只是高鐵的「臆想」，對於普通老百姓來說，速度固然重要，但在金錢和時間的「魚和熊掌」之間，囊中羞澀的老百姓選擇的卻是臥鋪動車組，這恐怕是出乎「高鐵」的意料之外。

一邊是高鐵速度快，時間短，但價格昂貴，一邊是臥鋪動車組速度慢些，但價格能夠接受。選擇後者是經濟條件所決定的。我們的老百姓還沒有那麼富裕，每一次坐車都得惦量自己的錢包。可是令人意想不到的是，京滬間原有的5對臥鋪動車組取消，也只剩下一棵「獨苗」，於是這就成為了最寶貴的「親民列車」，因而一票難求。雖然現在對其實行車票限購的措施，但僧多粥少卻是不爭的事實。這當然不是乘客造成的，而是「被高鐵」造成的。別把乘客都想得那麼富裕，應該照顧到錢少的乘客。在我們的社會中，富人畢竟是少數，而火車是人們無法繞開的交通工具。火車可以有高檔的，可以有高票價的，但卻不能將低票價的「挪開」，這種「被迫」是令人擔憂的，也是缺乏窮人意識的。取消原有的5對臥鋪動車組，顯得傲慢和偏見，顯得太自以為是。

高鐵能否讀懂「價格親民」的真正含義？在現實中，有太多的人沒有多少錢，無論是在選擇交通工具中，還是在到菜場中買菜，他們都會變得「斤斤計較」，不是他們吝嗇，而是受到生活所迫，特別是在物價飛漲的現實背景下，不是每一個人都能夠生活得很瀟灑的。

車票限購不如恢復臥鋪動車組，鐵老大應該有深厚的「道德的血液」，應該多想想普通老百姓，應該多開些「親民列車」。再快的高鐵，又如何比得上「價格親民」的列車？

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讀者反饋

指望鐵老大開明，我的天，那不就是和指望中共自己下台是一回事，那麼龐大的投入，怎麼才能把錢收回來，他們只會考慮這些。屁民能有啥權利。親民，這個詞本身就叫新鮮。共產黨能親民就不會折騰那麼幾十年了。奧運之前的那個啥數字電視的機頂盒沒忘記把，我們是被強迫進入了數字化電視時代。指望他們有道德，呵呵，那也就是溫家寶作為影帝的台詞而已，不必當真，藝術誇張在我們國家的政治生活中是必不可少的。小不點

跟中國共產黨談【親民】？想壞了腦吧！要【親民】，先要【掌握民情】，【了解民意】，從而【體恤】民困。中共就是【太】充分掌握了解國內的民情民意，生怕 【一旦】順應民情民意，國家就會【亂】嘛！一亂就難以【控制收拾】。在【堅持】【走自己路線】的大原則下，怎可能叫它走【親民】的【回頭路】呢？孟光, Hong Kong