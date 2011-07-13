圖片版權 Reuters Image caption 高鐵安全性遭民眾質疑

俄羅斯沉船事故，剛果的空難，中國的礦難，每一次事故都以犧牲人的生命為代價。雖然我們自從來到世上那天起，也誰沒想活著離開地球，只是人們期盼的是壽終正寢，而不是喪生於責任事故中。

現代社會，公眾的權利意識高漲，要知道權利社會的奠基石是人要活著權利才有意義。尊重生命，才成為貨真價實的普世價值。漠視生命者受到追究責任，早已成為國際慣例。

不少事情就怕較真，一較起真來，許多看不到的問題也就冒了出來。7月1日運行的京滬高鐵，開通前其格調之高，足矣讓不關注時事的人也不能不有所耳聞。因為高鐵的新聞太熱，你不看電視不聽廣播不讀報不上網，街談巷議也會把高鐵的消息吹進你的耳朵裏。高鐵成為中國科技強盛的象徵，不少人以花不菲票價坐一次高鐵而自豪。

然而，運行剛滿一周的高鐵，就遇到了麻煩。高鐵的麻煩，還真應了「禍不單行」那句俗話。7月12日11時，京滬高鐵安徽宿州附近供電設備故障，經搶修，13時排除故障。故障導致至少11趟列車到達北京南站晚點，3趟列車從北京南站推遲發車。對列車晚點給旅客造成的不便，鐵路部門表示歉意。7月10日，因山東省境內雷雨大風，導致19趟下行列車晚點。（《新京報》7月13日報道）

旅客怨聲載道，看客指指點點，鐵道部道歉，專家打圓場，這都是人之常情。拋開個別地方的高鐵外圍工程質量欠佳，拋開高鐵拋錨究竟是大自然搗蛋還是自身質量原因，筆者關注的焦點不在這裏，而在於乘客的生命安全有沒有99%的保障。車速的提升，是人類智慧的結晶。只是速度每提高一次，安全係數就要成倍提升，否則人的安全就要受到潛在威脅。

都說飛機這種交通工具最安全，其實大家心知肚明，飛機若是出了事，飛機上的人凶多吉少。火車也一樣，脫軌的概率固然可以忽略不計，真的遇到了，雖不至於全列車的乘客有性命之虞，起碼也會有人付出血的代價。所以，速度是把雙刃劍，當人類追求它的時候，必須充分做好殉道的凖備。

假如追求交通工具速度被賦予某種政治色彩，速度上去了，乘客的生命安全係數可能下去了。明白這個道理，究竟是速度重要還是人的生命重要，相信不言自明。

京滬高鐵遇到意外，能夠安然停下，儘管車廂內的乘客不得不忍著悶熱等待，起碼自己的安全有保障，這是他們應該慶幸的事情。一次意外，可能是偶然，幾天內數起事故，表明中國高鐵的質量隱患存在著某種必然性因素。

高鐵的這些隱患不事先徹底排除掉，我建議京滬高鐵寧可暫時停運，總比發揚大無畏的革命英雄主義更值得稱道。假如高鐵只是試驗階段，他們的這種英雄主義精神我們翹大拇指稱讚，因為這是在為科學研究獻身。

假如試驗只是蜻蜓點水，就宣稱高鐵安全可靠，投入商業運營，每天運送數以萬計的乘客，我覺得這是極其不負責的賭博行為。鐵道部可以賭博，乘客的性命賭不起。不尊重公民的生命，拿他們的性命當試驗品，這種行為既違背科學精神，也是極不人道的野蠻行徑。

誠如網友所說：「我們能夠理解技術的進步不是一朝一夕的事情，也充分相信技術人員的能力，但高鐵是關係到數千人性命交關的事啊，這麼隔三差五地冒出點故障，誰來為乘客的生命負責呢？」

生命無價，生命不必得以尊重，這是人類社會文明的第一要義。可是，京滬高鐵的幾起事故，讓我覺得「尊重生命」在我們這裏依然是個遙遠的傳說。

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讀者反饋

我認為加國一定要繼續拘押賴昌星 如果賴昌星回中國大陸一定是死定了 如果中加要達戍協議 可異地審判 中國大陸可派審判組去加拿大審判 從中加拿大監審 以確保司法公證 賴昌星會證實江譯民 賈慶琳 習近平...均與遠華有染及重大事宜 太子黨派就會倒五分之四。mjphdspn, 中國湖北武漢