圖片版權 BBC World Service Image caption 杭州錢江三橋發生坍塌事故

上周末發生坍塌事故的杭州錢江三橋，迎來了周一通行高峰的考驗，雖然交管部門提前通告了改道繞行，沒有造成大的擁堵，但關於坍塌原因的疑問卻一直徘徊在人們心裏；一位負責人員表示拆橋工作將於20號方才進行，並要求記者離開。（7月19日《中國廣播網》）

錢江三橋坍塌震驚了施工方，也震驚了杭州市，更震驚全國。三者的「震驚」各有不同。施工方的震驚是「為什麼倒得這麼快？」，杭州市的震驚是「誰能擔得起這個責任？」，國人的震驚是「到底是什麼原因造成了倒塌？」一切都等待吏治、專家事故調查結論，給國人一個「真相大白」。不知什麼原因杭州市「不明不白」就給拆除了？公眾不僅要質問，這是拆除大橋，還是「毀滅證據」？

無風不起浪，每起重大災難事故的發生，表面上是偶然，實質上存在某種必然。大橋坍塌離不開責任的坍塌和質量的坍塌。一要吏治、專家們查明原委、問責到底；二要吸取教訓，防止舊病復發；這才是災難事故調查處理的法定規則。就像每起特大礦難一樣，國務院都要成立專家組查個水落石出。而錢江三橋倒塌，既沒見官方、專家調查組公開調查，也沒見媒體跟蹤報道。更為蹊蹺的是，拆橋施工方明明告訴記者兩天後拆除，卻在記者前腳走，後腳就開始「秘密拆除」。「犯罪現場」就這樣「毀滅」了。結果是，公眾再質疑，也「死無對證」；記者再正義，也只能一聲嘆息。杭州市的「手腳太麻利」，不能不是「自我舉報」.

據內部人士透露，「施工方是來幫杭州市政府的忙，如果就記者還在，就不會開始拆橋工作。謊稱拆橋時間是為了避開記者，以防亂拍亂寫。」到底是記者「亂」，還是有人在「做賊心虛」？這哪是「倒苦水」，簡直就是「自白書」。筆者推斷，大橋倒塌肯定有不可告人的秘密，萬一被記者、專家昭告天下，一攬子責任官員、官僚腐敗、「豆腐渣」利益鏈就會現形。杭州市來個「暗裏毀滅證據」，一切都可以相互扯皮，直至大事化小小事化了，進而逃避問責和法律打擊，恐怕這才是真實的目的；「偷拆大橋」何嘗不是對上級吏治的嘲諷和「示威」？

大橋被「偷拆」公眾很無奈，但吏治和法律不能很無奈。根據刑法第307條第2款的規定，毀滅、偽造證據罪的，處3年以下有期徒刑或者拘役；所以「私拆」大橋的官員、領導不要高興太早；「毀滅證據」同樣能丟官罷職坐大牢。「私拆大橋」是新的「案中案」，希望上級吏治、有關專家緊急出動深挖細查；只有把失職瀆職、官僚腐敗繩之以法；今後的大橋才能遠離倒塌。

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在中國，法院不需要律師，賬戶不需要註冊會計師，橋樑不需要工程師，材料不需要認證，死亡不需要政府文件, 沒人擔責？質問毀滅證據? 大橋工程師, usa