Image caption 城市的色彩有很多功能

近日，微博傳南京將對城內所有房屋屋頂重新上色。南京市房產局物業管理辦公室人士接受採訪時表示，需要進行屋頂修繕的房屋在100幢左右，費用在3000萬至5000萬元左右。有市民稱，屋頂搞什麼，應該是業主自己的事情，不應盲目模仿國外城市統一屋頂顏色的做法。（《揚子晚報》7月26日）

說起城市及其建築的色彩問題，就不能不提提韋納·斯皮爾曼（Werner Spillmann），作為國際著名的色彩顧問、教育家，他是將色彩作為設計的基本元素的積極推動者。他有句名言，是值得思考城市及其色彩的任何時候回味的：「如果不與具體的人類需求和行為相聯繫，如果不能適應周圍的環境，或者如果不能敏感地解釋建築的結構，最和諧的色彩組合也是不和諧的」。

這次南京凖備上色的，是城市建築的屋頂，於是我想起了周傑倫的一首流行歌曲《屋頂》，歌詞說：「半夜睡不著覺，把心情哼成歌，只好到屋頂找另一個夢境。」其意境很美，上屋頂是為了「帶著希望上去，原來是我夢裏常出現的那個人」，為了屋頂美麗的邂逅，所以在屋頂「唱著你的歌，讓星星點綴成最浪漫的夜晚」。

斯皮爾曼與周傑倫的異曲同工之妙，就在於充分尊重人的需求。南京為何會突發奇想，去統一屋頂的顏色呢？只是一位市領導在視察紫峰大廈時表示，從這處城市地標建築的高點放眼望去，一些樓宇的屋頂亂糟糟，色彩也不統一，很煞風景，希望重視這一以往被忽視的城市立面景觀的整治。紫峰大廈雖然貴為中國大陸第2高樓（目前），但其主要功能是六星級酒店和甲級辦公樓，與普通市民產生關係的機會很少，更不用說登上屋頂一覽南京了。

「不和諧」的縮影

我們拋開統一屋頂顏色的「公共決策」是否科學不談，拋開統一屋頂顏色的具體細節不論，拋開3000萬至5000萬元公共財政花費是否值得不議，拋開「我的屋頂我做主」的物權不管，但是，韋納·斯皮爾曼的提醒就在那裏，不與大多數市民的幸福指數相聯繫，「最和諧的色彩組合」注定「也是不和諧的」。目前，微博不斷轉發後，網絡上出現的大量質疑文章，就是一個「不和諧」的一個縮影。

登上屋頂，是需要一個「夢境」的，但美國著名人本主義心理學家馬斯洛告訴我們，人的需要是分層次的，由低到高分別是：生理需要、安全需要、歸屬和愛的需要、自尊需要、自我實現需要。南京還不是「共富」的城市，生理需要還需著力；南京雖然破案率在全國排行最高，社會治安似乎也還可以，但別忽視了在全國200個城市犯罪率排行榜上，南京依然高列第五；住有所居，但全國第一起因拆遷導致拆遷戶自焚的事件，2003年就在南京發生了，因拆遷導致的大爆炸在2010年又發生了；當南京市民看到官員周久耕抽著「九五之尊」，開著「凱迪拉克」的時候，自尊的需要能夠滿足嗎；至於自我實現的需要，南京也不是一個人間天堂。

因為人們的需要還沒有得到滿足，南京市民肯定會有很多夢，但夢到上屋頂的，估計大多數不是帶著「帶著希望上去」的，而是帶著「絕望上去」的。以色彩去表現一個城市，沒有什麼不可以，但一定要先關照一下城市生活中的迷茫與錯位，一定要先緩解一下市民頭頂的壓力與煩惱。也就是說，是不是要統一屋頂的顏色，千萬別隨著南京某一個領導的觀點起舞，而應該多問問南京市民，看他們現在是不是正在做一個「邂逅」的美夢，否則，還是別隨意到屋頂上去折騰。

城市的色彩有很多功能，比如社會適用功能、視覺調和功能、歷史傳承功能，等等。但是，城市色彩無論是趨同，還是混亂，首先都是一個民生問題，其次才是一個文化上的問題。著名建築家伊利爾·沙裏寧指出：「讓我看看你的城市，我就能說出這個城市追求的是什麼了。」請問南京的決策者：統一屋頂顏色追求的是什麼呢？

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