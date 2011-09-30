大家谈中国：“官员食谱”摆的是什么“谱”

濱兵

中國網友

2011年9月30日

圖像加註文字， 「官員食譜」則讓我們看到公款吃喝的瘋狂程度

近日，有網友發帖稱在山東章丘市一家飯店後廚內發現官員食譜。網帖稱該食譜詳細記錄領導吃飯喜好，譬如當地法院、稅務等單位的領導都是表明要吃海參、要求清湯；安委：不吃海鮮等。據消費者反映，該飯店位於章丘市區匯泉路上，附近有不少機關單位。(9月30日《齊魯網》）

或許是無意之中成了機關單位的「指定餐廳」，來的都是「客」，領導來多了，如果不精心招待好領導，恐怕生意就沒有了。為了投領導的喜好，讓廚師記住領導吃的喜好，弄出「官員食譜」，這只能說明飯店的工作做得細，顯現出生意人的「狡黠」。不然的話，飯店也早倒掉了。

其實，弄出這麼一個「官員食譜」，並不鮮見。「在大灣明華街加氣站，有些車輛可享受不用排隊就能加氣的特權，有加氣站公告為證。」9月21日，有網民在亞心網圖文並茂發帖爆料，記者調查後得知，該加氣站8月31日的確將插隊車車號打印出來，張貼在該加氣站入口處的崗亭位置。

9月22日，記者從新疆烏魯木齊市西山加氣站、紅山東路加氣站、匯氏園加氣站工作人員處了解到，特權車插隊現象在3個加氣站均存在；「李書記、李副、嚴主席、蔡副、季主任」，本是5個平常的街道辦官員稱謂，然而在社區居委會的要求下，小區物管將此5人的領導職務和車牌號碼一起張貼「公示」在小區保安崗亭，並要求當值人員必須熟記車牌號碼及使用人，且予以放行。如此雷人的「特殊待遇」，就出現在昆明市官渡區金馬街道辦事處東驤社區辦公的住宅小區。

飯店為何弄出「官員食譜」，很好理解，就是為了做生意。在「官員食譜」的背後就是公款吃喝。如果不是公款吃喝，這些領導還能自己掏腰包經常來飯店吃？正因為吃多了，成了「回頭客」，飯店才要弄出這麼一個「官員食譜」，以免弄錯了，傷了領導。

說實在的，領導吃什麼，喜歡什麼，豈只是飯店要「研究」，領導的下屬恐怕更要研究。不怕領導有喜好，只怕領導沒有喜好。領導有喜好，就有「漏洞」，投其所好，其「回報率」絕對不會低。

近日，在南通海安某論壇，一篇題為《海安城管真牛，局長夫人代替局長外出參觀考察！》的帖子吸引了眾多網友的眼球。該帖稱，海安縣城管物業行業協會最近組織了一次考察，該縣城管局一局長竟讓夫人代為參加。「代夫考察」讓我們看到公款旅遊的肆無忌憚，而「官員食譜」則讓我們看到公款吃喝的瘋狂程度，也讓我們看到對權力監督的虛弱。

「官員食譜」是什麼「食譜」？擺的是什麼「譜」？你懂的。

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