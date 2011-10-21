大家谈中国：看“毛泽东旗帜网”被关整

林沐陽

中國廣東

2011年10月21日 最近更新： 2011年11月1日

圖像來源，BBC World Service 圖像加註文字， 毛澤東旗幟網網頁截圖

我是一名90後的在校大學生，對於已經過去了35年的毛澤東時代，我不可能有任何感性的認識，不過，我多少還是有從爺爺奶奶輩和爸爸媽媽輩這上兩代人中了解到了那個時代的一些歷史：

1957年的反右運動，幾百萬知識分子和白領被打成「反革命右派」送到勞改場，有的甚至被整死或被槍斃。我有一個親戚就被打成右派然後在勞改場中被折磨死了。

60年代的大飢荒。對此，中共自稱為「三年自然災害」，實則為人禍造成的大飢荒。那時候全國許多地方屍橫遍野，總共餓死了五六千萬人。我的天啊！五、六千多萬人餓死，就相當於西歐大國英國全國的人都餓死了。真是難以想像！

十年文化大革命的恐怖。那時候，小到鄉村農民，大到國家主席，都會被批斗直到整死。我有個姨婆，僅僅是個鄉鎮的小學教師，也被當做「劉少奇的代理人」批斗十幾場。我爺爺雖然是個為共黨出生入死打天下的功臣，也免不了被批斗和遊街示眾，並最後被趕到「五七」幹校去住牛棚勞動改造。那時候，爸爸僅僅七、八歲，也和奶奶及兩個四到六歲的姑姑一起被當局流放到山溝裏去接受「再教育」。

所以，在我心中，毛澤東時代是一個恐怖、瘋狂和血腥的時代。因此，從感情上，我不喜歡「毛澤東旗幟網」一類的極左網站；也反對這個網站的大部分「極左」觀點。

前幾天，聽說此網站被關閉整頓，有點奇怪，於是就點擊此網站網址，看看真否。一看果然是事實。然而，這樣做我並不認同。因為我記起了啟蒙運動思想家伏爾泰的名言：「儘管我反對你的觀點，但我誓死捍衛你說話的自由」，所以，我堅決反對當局這種粗暴踐踏言論自由的做法。

在一個民主自由的社會裏，言論自由，是最基本的人權。無論是什麼人，都有權發表自己的觀點。不是嗎？在民主國家中，「毛澤東旗幟網」的同類同志們，即信奉馬列主義和毛思想者，絕對是極少數，但是，他們可以用傳媒和網絡發表言論，也可以在公眾場合裏集會發表自己的言論——這樣強烈對比，對叫「社會主義」的中共政權，簡直是一個諷刺。這叫做在社會主義的國家裏，甚至連宣傳某種社會主義思想的言論自由也沒有。

當用暴力或者強權去禁止一種言論時，即使是禁止一種絕對錯誤的言論，一個社會就處於十分危險之中。因為暴力或者強權今天禁止也許是一種錯誤的言論，明天就可能禁止統治者所不中聽的真理。所以，我認為：假如有言論自由，就不會有1957年把幾百萬人打成右派進行迫害的「陽謀」；假如有言論自由，就不會60年代的大飢荒；假如有言論自由，就不會有文化大革命的十年浩劫。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點

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讀者反饋

懷疑大飢荒死亡人數的大陸人,可以去看看前新華社高級記者楊繼繩寫的[墓碑]一書,雖然我知道你們可能得跑去香港才買得到.根據維機百科,楊繼繩同志1984年被評為全國首屆優秀新聞工作者。1992年,被評為享受國務院特殊津貼的有突出貢獻的專家.套具大陸話,算是個牛人吧?他在本書中寫下為書起墓碑一名的緣由：一為在一九五九年餓死的父親立碑,二是為在二十世紀六十年代中國歷史上一段最慘烈的飢荒中,餓死的三千六百萬中國人立碑.他花了10年時間,秘密調查了許多政府機密檔案,書中怕被質疑還詳列數據,結果是3600萬人死亡.大家可以蒙著眼罩樣不相信,但這可是共產黨的傑出同志說的,是個還算有知識分子風骨的專家.Chen Shih-Long, Taiwan

好嘛，兩千萬，三千萬，四千萬，五千萬，六千萬。。。。 我敢打包票，不出三年，這個死亡人數肯定會變成八千萬，不出五年，則竄到一個億，不出十年更是可以竄到兩個億，不管你信不信反正我是會信的，因為千萬不能低估那些人的智商。小同志，拜托，那是人命不是螞蟻，不能為了徹底否定一個人就把幾千萬條命往他頭上隨便加，這也太不嚴謹了。當然了，反正這是一筆糊塗賬，既然你們要徹底搞臭他那也使勁的加吧，爭取加到六個億。楊, 中國

不敢相信。未署名

【中國共產黨】的【當權】者【不容】人民【異聲異動】是【有目共睹】也【不難理解】的。它，就是怕被人民【推翻】。「毛澤東旗幟網」一類的極左網站，應份屬【同聲同氣】吧，為什麼卻【難逃】被關被整的命運？難道中共轉了【性】乎？【非】也！此舉，正好【一再展示】中國共產黨【一貫】的【德性】。【當權者】絕對【不容許】【任何】可以動搖影響它權力穩固的【異聲異動】，【縱使】是來自黨內的【同志】。【毛澤東時代】如是，【江胡時代】都如是。【四川】搞【唱紅打黑】可以，但不能跨越【省】界。企圖利用【網絡世界】，來個全國【遍地開花】？【休想】！中共的【黨性】，【從來】都是這樣的，不足為怪啊！孟光, Hong Kong

吭哧吭哧寫半天，關個屁！恐怕是你在國內無法訪問需要翻牆吧。canada

1960年左右的三年，餓死多少人？靠戶籍死亡登記統計是不行的，因為大多是因餓致病而死亡，難以歸類。而根據中國的人口年鑒，國內外最權威的研究結果，國內是蔣正華教授(1697萬)和美國的科爾教授(2680萬)。差值主要原因，是如何定義和計算「正常死亡」。因為三年中比正常年份少出生的人口就達到3478萬。很多瞎估計的把少出生的（部分因營養不良而孕婦減少）也算作「餓死」，自然創造出了5、6千萬。不具名

作者還太年青,但是敢於說明自己的觀點是很不錯的.至於5000萬這個數字確實與否,沒有證據哪裏來的真相呢?既然證據都被政府嚴格管制著,我們這些不明真相P民的暫且借用這個數字又有何妨?說到那個網站,有些東西關了就讓他關了吧.因為沒有老百姓能知道那上面說的是真是假.等到真相大白的一天,毛的粉絲自然會再建一個的.如果真能有那麼一天,我也不會反對.......不過,聽說德國是不讓宣傳西特勒的.CITIZEN

知道Wikeleaks的遭遇麼？美國人照樣迫害阿桑奇，天下的強權都一樣。未署名

遇到問題怎麼辦？毛主席語錄裏找答案:世上決沒有無緣無故的愛，也沒有無緣無故的恨。至於所謂「人類之愛」，自從人類分化成為階級以後，就沒有過這種統一的愛。階級鬥爭，一些階級勝利了，一些階級消滅了。這就是歷史，這就是幾千年的文明史。在階級社會中，每一個人都在一定的階級地位中生活，各種思想無不打上階級的烙印。革命不是請客吃飯，不是做文章，不是繪畫繡花，不能那樣雅緻，那樣從容不迫，文質彬彬，那樣溫良恭儉讓。革命是暴動，是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動。明白了？教條主義者, 香港

誰說被封了？？？！胡說八道！在這個把狗屎當國寶的國家封掉這種顛倒黑白的媒體絕對是好事，可是誰能封得了。你點擊試試，到底被封沒有？不要信口雌黃！新加坡, 新西蘭

振華會民主人士曹海波於2011年10月21日在昆明一家網吧發帖時被以「顛覆國家政權罪」逮捕。接著，雲南玉溪等地大停電，家裏沒有發電機的人不可能上網。網絡錦衣衛們瘋了，改IP後中文門戶網站幾乎一個也點不開……希望一切致力於民主自由的人士，聯繫我們，春耕組織致力於非暴力民主運動。春耕之播種者, 中國雲南

那時候全國許多地方屍橫遍野，總共餓死了五六千萬人。我的天啊！五、六千多萬人餓死，就相當於西歐大國英國全國的人都餓死了。真是難以想像！ ======== 想像都難以，你就真的相信了？當時全國才5億多人，每十個人中餓死一個，再加上其他原因死亡的人數，差不多就要每家每戶都有人死掉了。餓死人的事情絕對是有的，非正常死亡的人數肯定不少，但是這樣一個禁不起推敲的數字，還是不要相信它了。未署名

有一個被洗腦的愣頭青產生了，搞拔苗助長能行嗎。總有一天長大的苗會對西方的民主和自由有自己深刻的認識和反思，將以畢生的努力來揭穿西方國家的虛偽。James Tang, Australia

在中國這樣尚未實現基本民主的條件下談「儘管我反對你的觀點，但我誓死捍衛你說話的自由」是跨現實的. 即便是民主國家, 很極端的組織也失去自由. 納粹在德國就為非法, 沒有講話的權利. 中國這樣深受左害的國度, 去毛越徹底越好. 等國家走入民主時代, 民眾素質不至於低到見死不救的程度, 再談那些民主高調也不遲.身在外, Woodbury, MN, USA

我來自廣東，我很高興看到90後的青年寫出這麼平實講理的文章。我也完全支持你的觀點，雖然我不贊同毛的支持者們。打工仔, 加拿大

非常贊同這位90後同學的觀點。與這位小同學相比，我親身體驗過父親被打成右派後全家的苦難，「三年自然災害」時的飢餓，文化大革命的恐怖。我越來越贊同一個觀點，這就是，在肯定毛澤東功績的同時，必須充分揭露他的罪責，徹底分析他種種做法給中國社會與人民在經濟、人權、道德等方面造成的負面影響。只有這樣，才能進一步促進全體人民解放思想，促進社會進步，提高人民生活質量。同時，理不辯不明。中共建政以來社會所遭受的歷次摧殘，都與壓制思想言論自由有關。如果繼續用當下自認為正確的思想去壓制其它思想、用強權杜絕不願意聽到的聲音，勢必禁錮全體人民包括國家管理者自己的思考能力，再次自以為是地製造災難，阻礙社會進步。張一

"屍橫遍野」「餓死了五六千萬人"————說明你道聽途說，捕風捉影人云亦云。「「五七」幹校去住牛棚勞動改造」 所謂「牛棚」「勞動改造」問問你那「老革命」的爺爺是什麼東東？ 還是教教你吧：牛棚——幹校宿舍；勞動改造——農業 體力勞動（工資照樣一分不少照發）sanwk, prato italy

BBC的槍手真多啊，寫一次多少錢，說說。北風明珠, 新西蘭基督城

「權利法案」的第一條，也是被美國人最視為神聖的「第一修正案」，保證公民的信仰、言論和新聞自由。但實際上，美國媒體的新聞報道並非完全自由，即使你說的是事實。舉例：9•11後，美國廣播公司（ABC）脫口秀主持人比爾•馬赫爾在評論9•11事件時發表的評論，立即遭到抗議。《德克薩斯太陽報》的專欄作家湯姆•卡廷在評論9•11事件時說布什總統當時「在美國上空打轉」，就被立刻解雇。俄勒岡州《每日信使報》的專欄作家丹•戈思瑞也由於批評布什總統在9•11當天「躲在內布拉斯加是令人羞愧的事」而遭解雇。不具名

無知！！最早提出這句「名言」的，是英國女作家伊夫林·比阿特麗斯·霍爾。她在出版於1906年的一本題為《伏爾泰之友》的書中「創造」了這句話。霍爾在評論伏爾泰的某件事時寫道：「「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」從此便成了伏爾泰的一貫態度。」她自己後來在1939年5月9日的一封信中承認，是她「誤」將這句話放在引號內而導致讀者誤解的。她在這封信中寫道：「您在我的著作《書信中的伏爾泰》中讀到的這句話，「我不同意你的說法，但我誓死捍衛你說話的權利」，是我本人的話，我不應將它用引號引起來。我無意中犯下的錯誤誤導了您，使您以為這以為這是伏爾泰的一句話。請接受我的道歉。」 不具名

贊同作者的觀點。重工是土匪。未署名