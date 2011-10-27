圖片版權 xinhua Image caption 營養初助餐費每生每天3元，對特困地區的學生，無疑是雪中送炭。(新華社圖片)

10月26日，國務院常務會議決定實施農村義務教育學生營養改善計劃。中央每年撥款160多億元為農村義務教育階段學生提供營養膳食補助，標凖為每生每天3元。此外，中央還將困難寄宿學生生活費補助提高1元，達到小學生每天4元、初中生每天5元。（10月27日《 新京報 》）

營養補助餐費每生每天3元，雖然不多，但對於特困地區的學生來說，無疑是雪中送炭。任何孩子都是祖國的未來和希望，少年強，則中國強。孩子處於成長階段，絕不能因為貧困而失卻營養。從這個意義上說，農村義務教育學生營養改善計劃，是值得期待的。然而，按以往的經驗來看，筆者擔心的是，這筆營養補助餐費是否會真正「營養」到學生身上，而不是「養肥」了蛀蟲。

補助資金，嚴禁直接發放給學生和家長，嚴防虛報冒領。全面公開學校食堂和學生營養經費賬目及配餐標凖，接受學生、家長和社會監督。這是國務院常務會議所強調的。如果真正能夠做到，當然是最好的。可實際上卻往往是事與願違。會議強調的，其實還在於強調學校的自覺性。試問，學校如何全面公開食堂和學生營養經費賬目及配餐標凖？在哪裏公開？又通過什麼途徑接受學生、家長和社會的監督？更重要的是，這筆資金是從中央撥下來的，公眾從哪裏能清晰地知道其路徑？

從中央撥款到學生獲取「營養」，其路程之漫長，其路途之艱險，想必人人知道。雁過拔毛的事，我們見過太多。如果從中央撥款的路徑公眾無法清晰，那就無法斷定一定會使學生「營養」。

10月13日上午，貴州遵義東風小學送孩子上學的家長意外發現，學校食堂採購的蔬菜竟已腐爛變質。激憤之下，眾多家長堵住校門討說法。事發後，紅花崗區區委書記王進江前往現場，當場表態校長就地免職，相關部門立即組成調查組調查該校食品衛生安全。一所在當地很有名氣的小學，而伙食費是學生自己交的，竟然也出現了如此悲情事故。現在錢是從中央撥下來的，如果缺乏有力的監督，實在難以令我們相信，孩子會真的從中獲取「營養」。

營養補助餐費要真正「營養」孩子，這就需要擁有強有力的監督，這就需要陽光操作。中央什麼時候下撥，什麼時候到哪一級，學生的「營養」餐究竟如何，這一切的信息都需要有一個公開的平台，而更要賦予家長能夠監督學校食堂的權利。

營養補助餐費，千萬別「養肥」蛀蟲，而不能「營養」孩子。

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