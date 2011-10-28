大家谈中国：“限娱令” 僵化节目形式不足取

劉孫恆

中國網友

2011年10月28日

圖像加註文字， 江蘇衛視的交友節目「非誠勿擾」

10月25日，廣電總局正式發佈「限娛令」。10月26日，廣電總局新聞發言人就「限娛令」接受採訪，稱廣電總局一直是鼓勵辦好積極健康娛樂節目，將《意見》稱為「限娛令」不準確，易引起人們誤解。「限娛令」出台是因當前觀眾對娛樂節目現狀不滿。（10月27日《新京報》）

廣電總局的初衷從表面來看似乎是無可厚非，對部分類型節目播出實施調控，以防止過度娛樂化和低俗傾向，滿足廣大觀眾多樣化多層次高品位的收視需求。且廣電總局新聞發言人就「限娛令」接受採訪時，稱此「限娛令」非彼「限娛令」，此「限娛令」出台是因當前觀眾對娛樂節目現狀不滿。

但是，此等說法很難站得住腳。從此「限娛令」的「令」中得知：明年元旦起執行，婚戀、涉案、放大社會陰暗面7類節目被限；各衛視晚7：30-10：00黃金檔，每周娛樂節目不超兩檔；省級衛視須設一檔道德建設節目，倡和諧、健康、主旋律，如文化藝術鑒賞、歷史地理天文、公益類；全國省級衛視一年選秀類節目不超10檔，類型不得重覆。央視不在被限之列。這白紙黑字、條條框框彰顯的不正是實實在在的「限娛令」麼？

雖然如今一些「相親」、「選秀」等各種娛樂節目確實充斥熒幕頻道，在如今道德淪陷、世風日下的社會現狀下，的確需要電視媒體發揮輿論作用，提高人們的道德修養，重塑道德形像，因此在這種背景下的相對的限制娛樂節目本也無可非議。但是，廣電總局穿著道德的馬甲，打著觀眾不滿的旗號，以「一刀切」的方式僵化節目形式就有點得不償失了。

那些「相親節目」中敘述的愛情宣言、擇偶觀念以及個人對另一半的解讀，難道不利於我們在當今物質社會重新審視愛情觀麼？那些「超女」、「超男」、「快女」等難道不也是一條成就草根明星之路麼？更何況，為什麼婚戀、涉案、放大社會陰暗面7類節目就要被限呢？在我們這個由熟人社會向契約社會轉型的社會中，世人心腸的冷漠、商家良心的泯滅、法律的欠缺與不完善、監管的乏力等等各種社會問題難道不需要直接面對以致解決麼？我們需要倡導和諧、健康、主旋律，但是前提是要解決社會的各種問題，只有家庭和睦，社會和諧才是真正的和諧。否則，電視熒幕上一片鶯歌燕舞，現實社會卻是「慘不忍睹」，打造的只是又一個熒屏盛世。

進一步試問，溫總理曾說「創造條件讓人民批評、監督政府」，那廣電總局這一社會陰暗面的7類節目要限的說辭是不是違背總理意願呢？另外，我們要建設的是面向廣大人民，反映人民利益與呼聲，為人民大眾所喜聞樂見的社會主義文大眾化。那麼廣電總局所說的「電視過度娛樂觀眾意見大」的說法難道真的是人民大眾的反應麼？難道不是斷章取義，人民大眾沒有「被代表」麼？

道德要建設，娛樂要限制，但所有的措施與政令要有利於推動文化體制的改革和發展，要為人民大眾所喜聞樂見。因此，像廣電總局這種僵化節目形式的做法不足取。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點