圖片版權 RTHK Image caption 是否「泛民」，真的重要嗎？

區議會「泛民」大敗後，在傳媒上看得最多的，不是各民主黨派檢討得失、痛定思痛，而是諉過於「內奸」。民主黨與公民黨決定組成聯盟，意欲拉攏社民連，卻將人民力量定義為激進派甚至建制派，勢要將之踢出「泛民」陣營。梁國雄對被招納有異議，而被排擠的黃毓民也是例牌的高姿態抗議，看來這個新泛民聯盟出師已不利。 現在的爭拗對我這個多年支持民主的人來說，是很痛心的。痛心的不只是看到泛民中人「鬼打鬼」，而是聲言矢志為香港爭取民主的竟是這般質素的人物。這些爭執讓我想到奪權前的共產黨的肅反、鎮反運動，為鞏固領導核心，不惜向黨內同志大開殺戒。現在民主派中人為定義誰才是「泛民」、誰才是在爭取民主，是否無異於共匪所為？ 我認為，所有爭執都必須停止了。

既然彼此都是為香港的民主前途而戰的，就無須分你我與大小。既然路線不同，你希望在建制議會內爭取，而我希望在街頭上抗爭，就各做各的好了。民主就應該是求同存異的，勉強結合併無好處。我不要求各民主派人為攫取最多的議席，而放棄理念、拉雜成軍「統戰」為一個大黨，因為這只會是民主派版本的民建聯而已。 我相信大部分香港人都是愛民主的，但愛的程度總有分別。若然有人覺得民主黨、公民黨的方式未夠進取，那便選擇支持作風激進的人民力量與社民連。民主就是給予市民有選擇權，這是正常不過的事。所以黃毓民說他以及人民力量拉闊民主派的政治光譜，某程度上來說他是對的。 泛民在區議會中大敗，一方面由於地區工作乏善足陳，另方面在於缺乏通力合作，讓市民感覺「泛民好嘈好亂」，連我這個長期支持者也受不了。可知道選戰不同於政治理念，理念可以有分野，但戰鬥時就要同仇敵愾。若然泛民各黨派不坐下來談策略、不搞配票，甚至互搞狙擊，結果只會令親者痛、仇者快。 是否「泛民」，真的重要嗎？一點都不重要。只要不是親中、親建制或鄉事派，而政黨理念是爭取雙普選、廢除功能組別，在我心目中都是「泛民」，並無紅黃綠紫色之分。各派的路線可有不同，爭取的群眾也可有別，但目標必須清晰一致、行動也要高度配合，唯有這樣，才有力量對付親共保皇的建制敵人，為香港迎來真正的自治與民主。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點

歡迎大家投稿，請把文章發送到:按鍵 tougao@bbc.co.uk

讀者反饋

泛民陣營中，有些人【放棄了原則】【出賣了民主】，有些人因而【氣上心頭】【痛斥其非】。一個【態度溫和】但【放棄】原則，一個【姿態激進】但【堅守】立場。【同室操戈】，要被【踢出】泛民陣營的，【該是誰】？孟光,香港