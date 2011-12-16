圖片版權 Xinhua Image caption 醫生正在對受傷的老師進行治療。

12月13日下午，男子陶某因女兒小美在學校「被老師踹了一腳」與其司機來到安徽滁州市第二中學，找到當事老師後對其連捅數刀。老師表示，當天下課時只是拉了一下小美，對方就倒地了。目前陶某及其司機已被警方控制，警方稱陶某對自己的行為十分後悔。（12月15日中安在線）

因孩子「被踹」就帶人捅傷老師，這樣充滿匪氣的家長素質著實不敢讓人恭維。按道理來講，常人的做法是家長帶著女兒去跟老師評理，抑或是向校領導反映情況。就算老師用「無奈之下，用手拉了她一下……」的說辭來推卸責任，但據報道中可知，可以用該孩子的傷情化驗單來證明，更不用說現場還有學生可指正誰是誰非。退一步說，就算孩子確實被踹了，那自有法律規章去懲處老師，何必「勞煩」該家長帶人帶刀代替法律的功用呢？

家長對老師的暴力這其實不是先例。不久前新聞媒體就報道過由於高中生打籃球引發衝突，肇事者家長就帶人砍死對方的惡劣事件。

家長捅傷教師，再借助於學校這個公共平台，那肯定首先會對整個人民教師行業產生一定的震蕩，不得不讓我們的「人類靈魂工程師」去反思一下教育的方式以及原則。而在面對「血的教訓」時，難免一些教師養成一種睜眼閉眼的教育方式與多事不如少事的教育原則。如此一來，波及的可是整個的教育質量，危害的是諸多學生的前程與未來。此般連帶責任不知該家長能否擔當？

其次不利於自家孩子的健康成長。這樣衝動的家長在教育子女方面肯定也是如此的粗暴與莽撞。孩子在如此的環境中長大，價值導向肯定會成畸形。另外就是此次事件後，難免會有教師對該學生「避讓三尺」，也難免其他學生對其抱有異樣的眼光來看待。在尚未清楚自家孩子是否受老師的委屈時，就做出傷害老師的行徑，實乃得不償失。

再者，不利於師生關係的和睦。試想，如果該家長是帶著孩子來跟老師評理，辨別是非後同老師握手言謝或道歉，這樣的結局不僅避免了如今的悲劇，更有利於師生關係的和睦。

和諧的師生關係是提高教學質量的保證，也是社會精神文明的重要方面。對於老師來說，拉近與學生的關係，和學生之間建立起一種互信互敬的關係，從而更好的「傳到授業解惑」；對於學生來說，「親其師則信其道」，不僅在學習方面更上一層樓，對於自己的思想價值、觀念導向等諸多方面百利而無一害。

雖然該家長如今對自己的行為十分後悔，但世上沒有後悔藥。政府部門在對其依法懲處後，更應該撫慰好受害老師。與此同時，維護人民教師的正當權益和生命安全，加強校園安保措施也是亟需完善與解決的工作。

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