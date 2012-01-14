圖片版權 AP Image caption 馬英九和蔡英文選情緊張膠著、樸素迷離，幾乎很難判斷他們兩人的勝負

台灣總統大選已進入最後的倒數計時之刻，這幾天國際許多媒體都在報導預測台灣的選情。華爾街日報、法新社等國際媒體近日的報導隱約可見他們預判馬英九和蔡英文選情緊張膠著、撲朔迷離，幾乎很難判斷他們兩人的勝負。不過，從這兩個媒體的報導，似乎他們感覺蔡英文的機會好像會較馬英九好一點點，最後有可能逆轉勝，獲得當選。

國際媒體雖然對台灣的選情，未必如台灣媒體的清晰了解，但正因為他們以旁觀者清的心態來觀察，或許會有跳脫陷入井底管見的窺大之見、之明。這是一個極為值得馬英九團隊正視以對的嚴肅警訊。

本月十日傍晚，日本NHK電視台在台記者問我，國際一些媒體似乎嗅覺到，蔡英文好像有機會逆轉勝贏得這場總統大選，你怎麼看這些國際媒體的觀察？響應前我先問NHK的記者，你們也預判蔡英文可能贏得大選嗎？記者說「他們也覺得蔡英文有可能當選總統。」從華爾街日報、法新社、NHK等三大國際媒體的感覺預判看來，似乎蔡英文最後贏得大選的機會要高於馬英九。國際主要媒體的警示，至為關鍵與微妙，對馬英九來說是機會與風險並存的警示與促道之諭。

在僅剩的一天當中，馬英九如果能夠提出感人肺腑與沸騰人心的感人論調與具體政見，也許將有讓國際媒體跌破眼鏡的觀察之機出現也說不定。而馬英九最後的致勝一擊之道將如何展開呢？且讓我野人獻曝一番，分述如後，俾供參考！

再認錯。馬英九任內三年多來，確實做了不少事，執政績效也比過去的扁政府要進步。但是為何迄今台灣民眾仍然感覺不出政府的努力與績效呢？原因其實不難理解，就在一個曲高和寡而已。也就是，馬的兩大績效，兩岸績效與經濟績效，雖成績較過去八年民進黨執政要進步許多，但是回歸到一般人民的感受當中是微薄無感的。

人民感覺到的是，兩岸與經濟績效都到財團與大企業身上去了。因為這樣，人民覺得馬政府幫企業和財團賺了大錢，而企業賺的是一般民眾的錢，直接說就是馬政府幫企業賺人民的血汗錢，所以人民感覺政府是在與財團靠攏，是在幫企業賺錢，卻沒有直接幫助到小老百姓的身上。所以人民感覺不到，馬政府的績效對他們有直接而具體的幫助。這就是馬政府做到流汗，人民卻嫌到流涎的問題所在。

在剩下的一點時間當中，馬英九不必解釋什麼，直接的向人民再認錯，向人民交心坦誠的認錯告白。台灣人民是感性重於理性的善良人群，馬政府此時政策認錯一定比解釋政策要能打動人心，這是最直接最能感動人心的與民交心之道。焉能等待與倏忽呢？

真道歉。馬英九執政以來，最讓人民對他的治理能力高度質疑與不信的印象是，「八八水災」的深刻記憶。這段已經過去的記憶之中，人民對當時馬政府的應急應變能力是質疑與不滿的，這也是馬英九從政以來最大的信任崩解危機。所幸經過這三年多來的勵精圖治，馬政府逐漸穩健的施政能力，也慢慢獲得民眾的認同和支持。

但是所謂「一朝被蛇咬，十年怕草繩。」的陰影，仍然時而被提起，時而被對手拿來攻訐和訕笑。但是馬政府總以為，拿出兩岸簽署的十六項協議，尤其是ECFA協議即可說服民眾，爭取民眾的認同；拿出經貿的進步成績，即可告訴民眾，政府為國家為人民做了許多福國利民的事。

殊不知這些「福國利民」的大事，回到小老百姓身邊，幾乎感覺不到自己是受益者，甚至於還認為，政府在幫大財團賺小老百姓的辛苦錢，不但感覺沒受益，反而可能是被剝削者，人民怎會感激政府的經貿德澤呢？

這是馬英九最令人民質疑與詬病的地方，所謂「順民者昌，逆民者亡。」過去馬政府對於人民的無感和認知，幾乎都在做解釋與澄清的動作，這種消毒、諉過重於認錯與道歉的做法，更增添人民的疑慮與怨懟。

在僅剩的關鍵之日，除了認錯之外，真心坦誠的道歉，或將讓人民拋開怨懟，再給馬英九一次機會，也給自己一次選對的人的嘗試機會。這是馬英九必須立即真心要做的分秒之急，務必當機立斷，不容稍歇！

端牛肉。在僅剩的一點時間之中，馬英九除了認錯與道歉之外，更重要的是，端出最熱疼疼、燒滾滾的牛肉大餐來餵給殷切渴望獲得飽餐的民眾。經營大選的這段期間以來，馬團隊雖然已端出許多的大菜供民眾做選擇，但人民的味口始終是吃不飽，餵不足的。更何況馬團隊迄今端出的政策大菜，還不能夠讓人民有驚為天人與震撼悸動的大菜上桌的感動之作。

在極短的時間當中，馬團隊是否必須在內部團結安定、兩岸關係新意新創、就業社福經貿等攸關民生議題，立即提出速效遠略的新、鮮、強、遠的實時、即用、即食牛肉，供民眾品評選擇。或將有震撼與驚人的一擊致勝之道出現，亦為非不可能之期的機會壟現呢？

所謂「勝利者的致勝之道，總在最後一擊的勇氣與智慧之間出現。」馬團隊若有此悟，或將有喜可期，何能遲疑，能何不為呢？

養兵千日，用在一時，誰能在最後的關頭，擊出最後致勝的一擊，誰就是這場台灣大選的勝出者。馬英九若能在最後分秒之間，擊出勇氣與智慧的一拳，擊倒的不只是對手，接踵而來的將是人民的托付與責任的承當與挑戰的開始。期待馬英九這關鍵的一擊，有力有道，則近道矣！

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讀者反饋

ECFA施行一年多，台灣從中國進口的成長遠高於台灣對中國出口率增加，台灣的出口競爭力降低，外資與國內投資衰退，反而對中國投資快速增加，台灣平均工資下降，貧富差距更大。這些顯示馬政府的兩岸政策讓台灣更加依賴中國，更說明馬英九和國民黨推動兩岸和經濟政策的急躁和專斷、無視民間意見，最後人民無感，也非意外之事。而馬"精勵圖治"，所謂為何?根究原因，應是馬英九和國民黨太過迷信中國對台灣的影響、缺乏以台灣為主體的核心政策，因此急於傾向中國經濟、卻忽視了台灣人民的利益。若馬真的心系於民，不可避重就輕，以為道歉認錯、再以短視近利虧空國庫的利多支票政策就可應付了事。沒有從根本檢討反省，就永遠無法讓人民認同。excels, Taiwan

此文忽略整體施政缺失不得民心的根本原因，且文中將執政績效過於窄化為兩岸經貿。另外，馬政府三年多，讓台灣負的債比過去八年還多。重點是，既然馬的"政策績效好"而且都到財團企業上，那麼是因為執政方向錯誤、還是施政狀況不如預期?方向錯誤：本來規劃就針對財團、而非以人民利益為優先考量?這是所謂的曲高和寡?政府本就要為全體人民服務、為何對象要分高低?施政不如預期：因為政策缺乏整體規劃和不同面向的討論，以至於沒有計畫到細節與配套措施?ECFA內容由國共關門來決定，憂關全民的大事卻不讓公民參與討論，國民黨不但擋下公投法、還完全配合讓整套過關。Iann, Taiwan

馬英九任內花了台幣一兆三千億,增加赤字的能力前所未有,但是人民想不出可以跟他的政府團隊聯想起來的重大建設是什麼？最後四年過去了,他只能強打老古董"92共識"與操之不在我的ECFA.我想請問台商與馬團隊力挺的92共識跟大陸認知的92共識,兩者雞同鴨講互相矛盾,人民為什麼會有感？這不過是繼統獨後又一個假議題罷了.再者企業的確加速布點大陸市場,加速外移中國的腳步,所以台灣人薪水不漲,實質收入倒退,企業獲利卻是頗有斬獲,導致民怨沸騰,社會階級對立嚴重,勝過統獨議題.我們期待一個真心改革建設台灣以台灣為中心的政府,我們不在乎與大陸的關係.台灣可以改變的還有很多,可以進步的更多,遠勝過對大陸的關係.Chen Shih-Long, Taipei

在【不統、不獨、不戰】的大原則下，展示有方法防範【中共滲透】，有能力制約【商人干政】，有魄力改善【民生苦困】，向人民宣示【堅守】以上的【承諾】，能【取信】於民，才是馬英九選前【最後致勝】的【一擊】。孟光, Hong Kong