Image caption 中國食品安全引人擔憂

4月11日，有網友報料稱，有人用明膠代替肉皮凍，製作小籠包湯汁非常省事。小籠包的肉餡裏也摻入了食品添加劑？記者調查發現，明膠應用領域廣泛，在果凍、肉凍、火腿腸、皮凍、湯包上都會用到，但商家很少會在食品標簽上標明。（據4月12日中國網）

近日，工業明膠相繼出現在了果凍和老酸奶中，為了打擊一些奸商的這種違法行為，山東省食安辦甚至設了最高可達30萬元的獎勵，以鼓勁舉報。然而，小籠包中可能含有明膠的消息，還是讓人心驚肉跳，也再一次地顯示出了食品安全的「連續劇」特性，彰顯出保護食品安全工作總是被不法奸商「牽著鼻子走」的現實困境。

一方面，總體食品安全形勢「按下葫蘆浮起瓢」，總是查處一起，又出現一起，查處總在問題之後，總在消費者的相關權益被侵害了之後。比如走了「三聚氰胺」來了「瘦肉精」，之後又出現了「工業明膠」。而另一方面，在某個食品安全問題上，也是監管跟在問題的屁股後邊。比如「三聚氰胺」先是出現在嬰幼兒奶粉中，接著普通奶也被檢出，甚至出現在了魚類和動物的飼料中；比如「瘦肉精」先是豬肉受害，接著牛羊肉也未能倖免；比如工業明膠，從果凍到老酸奶到小籠包到火腿腸，也是個「連續劇」，誰也不知道我們吃的食品中，都有哪些被加了非法的添加劑。

治理食品安全問題，保護消費者的健康與生命權益，顯然需要從三個方面加強管理和努力：

一是進一步明確食品添加物標凖。什麼能加什麼不能加，什麼該加什麼不該加，能加的可以加多少？在這些問題上，或者未予明確，或者標凖模糊。因此，很有必要進一步明確與完善食品安全標凖，添加物標凖，對一些有害健康的食品添加劑，要做到零容忍。

二是要加大懲處力度。利益驅使之下的，一些奸商不惜違法是食品安全形勢嚴峻的一個重要原因。而當法律懲罰無法讓一些不法者記住教訓之時，當違法成本遠遠低於違法收益之時，食品安全自然在僥倖與對利益的追求衝動中，被人為的忽略。加大法律懲罰力度，為食品設置高壓線、地雷區，誰敢違反，誰敢侵犯就讓其付出沉重代價。

三是要把食品安全保護的關口前移，變事後管理為事前預防、事中嚴管。以往，我們是出現問題之後才查處問題、規範問題，這致使消費者總是以犧牲自身健康與權益為代價，甚至是做了食品安全的檢測體，做了「小白鼠」。相對於人民群眾的切身利益，健康要求，食品管理與保護工作的滯後性讓人噓唏。基於此，要在嚴格的食品安全標凖之下，將管理與監督的關口前移，在食品出廠銷售之前，進入市場流通之前，就嚴格要求，嚴格檢查、檢測、檢驗與檢疫，以保證其安全性。避免總是在問題擴大化之後，在消費者受害受損之後才「出手」。

注：《大家談中國》的文章不代表BBC的立場和觀點

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