大家谈中国: 假如ATM机双倍“吐钱”

劉鵬

中國新疆

2012年5月21日

圖像加註文字， 取錢機偶爾出故障，取款時會吐出雙倍數額現金。

近日，英國一台ATM機發生故障，在顧客取款時會吐出雙倍數額的現金，此消息不脛而走之後，很多人趕來提款。銀行方面稱他們可以不用歸還多餘的錢。（據5月21日《大河報》）

說到底，ATM機不過是機器，是機器就不可能不出故障。但總體而言，ATM機雙倍甚至多倍「吐錢」的「好事」，畢竟是數萬甚至幾十萬機器裏難有一台，是「百年一遇」的。因此，ATM機雙倍「吐錢」，只有圍觀價值，沒有普適意義。但所謂「一切皆有可能」，我們也不妨做一個假設，如果ATM機雙倍「吐錢」這樣的事情，不是發生在英國，而是中國，是在我們面前，我們做何反應？

事實上，中國也已經有過先例，比如2006年，廣州青年許霆到ATM取款機取款，結果發現取出1000元後，銀行卡賬戶裏只被扣了1元。狂喜之下，許霆連續取款17.5萬元。後許霆被廣州中院判處無期徒刑，2008年2月22日，重審改判5年有期徒刑。

相比許霆身陷囹圄的遭遇，英國故障ATM機前「排長隊取錢」的民眾，顯然要幸運得多。因為英國這台ATM機的主人，即匯豐銀行表示：「出錯的是銀行，顧客不必為此負責」。

顯然，匯豐銀行的這個態度，是最讓中國民眾糾結的地方。何以人家外國銀行，就能夠如此大度，如此敢於承擔責任，而中國的銀行卻「離櫃概不負責」「ATM機吞假幣」呢？

事實上，也並不是中國的法律與英國有什麼重大的、本質的差別。據媒體報道，事發後，當地警方也表示：「如果顧客在取現時已經發現ATM機發生故障並且繼續取錢的話，那麼銀行方面可能會以欺詐罪追究顧客責任。」顯然這其中包含著一種絕不縱容不勞而獲，不取不應得之財的基本社會原則。

並不說，我們一定要主張利用銀行ATM機故障而取得不義之財的行為，但至少，在顧客文明與道德意識足夠完善之前，在每一個人，都能做好自己，守好社會公平與原則之前，銀行等相關服務機構，是否該先行完善服務機制、提高服務水平和守好銀行服務的本分呢？比如像英國匯豐銀行一樣，多從自身的角度來反思問題，勇於承擔責任，讓人們看到其更多的服務誠意呢？