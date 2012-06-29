Image caption 「三公經費」並非公款出國旅遊、公車私用和公款吃喝的同義詞

6月28日，審計署行政事業審計司司長劉正均稱，這次預算執行審計發現，「三公經費」概念不夠清晰。「三公經費」並非公款出國旅遊、公車私用和公款吃喝的同義詞。而目前政府在公開「三公經費」時沒有進行必要的解釋，有可能誤導社會公眾。（6月29日《京華時報》）

我同意，由於政府在公開「三公經費」時沒有進行必要的解釋，有可能會誤導公眾對「三公經費」的理解。但我反對，公眾潛意識間將「三公經費」認定為公款出國旅遊、公車私用和公款吃喝的的同義詞，是緣自公眾認知的淺薄。

舉一個淺顯例子：皆知，拜「幹爹」於一定的習俗、禮節文化中是一個合乎情理的習慣，且悠久的歷史長河中，「幹爹」名詞予以人的直覺，亦並非天然的別扭與反感。但放置今天，一聽「幹爹」詞語，你我的下意識裏，舍圍繞「幹爹」的權色交易與腐敗貓膩外，尚有啥？但你能說「幹爹」含義的異化都是人們認知惹的禍不？

同理，三公經費山變為公款吃喝的同義詞，無非基於：總體來說，三公經費自預算、支出，乃至最終的決算與審計，始末的流程皆是「暗箱操作」，公眾根本無直接的參與權與知情權。即使如今有公開的趨勢，但不是公開數據的籠統而宏觀，無細化數據和解釋說明作支撐，真實性值得商榷，就是「猶抱琵琶半遮面，千呼萬喚不出來」。而恰與之相反的是，形形色色的化「三公經費」為個人的「私家金庫」，一些部門與官員山吃海喝花銷無拘無束的醜聞卻時見報端，且愈演愈烈，比如近日報道的「中科院以項目名義發近億元福利」。此般冰火兩重天的反差，叫公眾怎不「刪繁就簡」直呼「三公經費」為公款吃喝呢？

一個細節值得關注，審計署官員指出了：「三公經費」概念不清晰、口徑和標凖不夠規範，尚不利於發揮約束和控製作用……甚至對瑕疵的「補丁」都做了一番詮釋，卻惟獨落下審計的客觀公正，以及應對公開「三公經費」做升級處理等亟須重申與明確的重要規定。

審計署官員應當意識到，刻意去澄清概念，無助於紓解公眾對「三公經費」的焦慮，只會加深猜忌與反感。曾幾何時，陳君石院士的「食品安全不是監管出來的」言論，飽受輿論炮轟即是前車之鑒。

以此，紓解公共焦慮，唯有審計署依法、公正、獨立的審計，以便問責，以及進一步全面、細緻的公開「三公經費」，甚至引進人大與媒體對公共財政的全程監督，方為良藥。

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