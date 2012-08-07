圖片版權 Reuters Image caption 涉羽毛球賽醜聞8選手被取消資格

「體育精神」在奧運精神裏被人說得神聖不可侵犯。但是似乎體育精神的條條框框只是針對運動員與其教練組甚至是其代表的國家隊。

這次羽聯過分的取消八位女雙的動作是為了取悅觀眾那種憤世嫉俗的與歇斯底里的「體育精神」還是羽聯管理層本身缺乏了真正的「體育精神」？

「體育精神」已經變質了！

到底「體育精神」是為了球賽好看，個個球員盡力打好每一場比賽，還是說「體育精神」應該是全民的共識。按我的認為，缺乏對比賽忍耐，缺乏對運動員的尊重，缺乏整體理解運動員的苦衷、缺乏理解運動員生命的短暫、缺乏整體思考運動員需要多少的休息來整合修複疲勞與傷患、缺乏體諒運動員為了積分不斷地如機器一般地辛苦奮鬥、缺乏培養觀眾包括非運動員等等帶著人道主義的精神看比賽、缺乏以更專業的精神看待運動項目，把體育運動當成斗獸場、把體育運動動作搖錢樹、把體育運動當做製造明星、把體育運動當著物競天擇的逆自然科學行為......等等是否也是缺乏「體育精神」。

「現體育精神」缺乏人道主義思考

當我看到新華社本能地批判這八位運動員失去體育精神、丟人；為金牌論，我只覺得這些評論，包括大都數人認為的「體育精神」都是急功近利，完全缺乏思考運動員提供給比賽的不只是好看、快、狠、凖、讓每位觀眾包括運動贊助商必須熱血沸騰。我覺得觀眾與非運動員必須學會欣賞運動員的刻苦耐勞精神、必須學習欣賞運動員的智慧、學習欣賞運動員的領悟力、學習從人道與人性思考運動員的目的並不是為了爭取冠軍甚至是打好比賽而是表現他們是一個人，一個經過成年累月訓練後應該獲得大家尊重的體育科學的貫徹者，既然他們認為不應該「唯金牌主義」那麼觀眾與非體育人員，為何不能允許運動員有時候偷懶、調整、休整、爭取下一場比賽以最佳狀態打比賽的空間呢？

羽聯好心做壞事

羽聯這次的判罰只是反映出他們急功近利對群眾交代的與對體育精神膚淺的認識。不錯你取悅了觀眾與一切自以為什麼是「體育精神」的非體育運動者，但是你們以取消甚至考慮要把運動員逐出奧運，其實真正體現的是缺乏公平、缺乏體諒、把體育運動淪為嗜血運動的行徑。我不想教育大家關於羽聯設立小組賽引起各羽球強國嘗試打好前兩場，放水後一場以養精蓄銳地進入淘汰賽，這樣簡單發生在任何籃球賽、足球賽、田徑賽、游泳賽等等的自然行為。

原本羽聯既然設立小組賽，就應該注重運動員的選擇，是先發力還是後發力應該是運動員自己的考量。真正懂得尊重「體育精神」的應該體諒運動員常年來的南征北伐引起的傷患，為了積分與規避處分拼命的代價，因此缺乏整體考量--羽聯絕對沒有資格取消這些運動員的比賽資格。反之如果羽聯要玩小組賽，就應該尊重小組賽允許運動員休息、調整、放水的空間，請不要對「體育精神」這四個字上綱上線如果您們自己都不能尊重「體育精神」必須有全民共識的人道主義、科學、人類自然學、人格培養、運動智慧、體諒運動員的苦衷、人性化思考、與不間斷比賽的殘酷性等等對運動員單方面的要求。

真正的「體育精神」應該延伸到的生活中

最後本人與一群對「體育精神」加深學習的朋友們期待「體育精神」不但在競技場上更加人性化、更加提升各方的學習精神，而且能夠把真正的「體育精神」帶到強調物競天擇的職場、缺乏人性的政治爭競與生活的各層面領域裏。這樣「體育精神」才不會淪為一個打壓運動員，漠視運動員為追逐破壞自然法則的積分制等等的膚淺認識。願與熱愛體育運動及學習倡導人道主義精神的大家共勉之。

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讀者反饋

完全同意該文作者的觀點！實際上，所謂消極比賽的羽毛球運動員們，恰恰精凖地貫徹了今時今日的奧林匹克精神。今天的奧運比賽，壓根就不是為了取悅觀眾而設立的，目的只有一個，那就是為國爭光。這些羽毛球運動員們，根本不應當受到指責，相反，我們應該為這種「戰術性放棄」喝彩。今年奧運是第一次變成小組賽，新的規則就是想限制同一個國家的強手多拿獎牌，這本身就是違背奧運精神的，奧運精神就是讓強者拿獎牌，而不是限制別人多拿。制定規則者不合理還不允許參與者選擇策略調整戰術，這是只許州官放火不許百姓點燈，國際羽聯應該檢討反思完善規則,為拼搏的體育健兒鋪設出更加公平與積極參與競賽的氣場。這個決定導致8個孩子被剝奪了實現夢想的機會！要知道他們都是有血有肉的人，為了奧運他們放棄了其他孩子的享樂！就想想他們是你的孩子吧！你就會明白羽聯的決定有多錯。觀眾應該起訴國際羽聯，而非責難球員！donna

比賽規則本身就是可以利用的，看過F1和足球比賽的人都知道這是很常見的事情。最典型的例子就是當年舒馬赫為了報答隊友巴里切羅的幫助，故意在終點線放慢速度讓隊友先衝線而讓出冠軍。足球比賽的小組賽更是如此，為了避免出現後與強隊碰面，都是採取故意輸球或者平局，甚至有的連進多少球都要算計。如果這些都應被處罰的話，所有的體育項目都應該重新書寫規則。國際羽聯的賽制本身存在問題，而不是運動員的問題。事後西方媒體的報道反映出了西方人固有的種族主義觀念與小肚雞腸的心態。倫敦奧運會是種族主義戰場, 中國

這次羽聯就是個殘疾，帶有明顯的偏見！看看自行車的裁判做法就知道這次奧運會是次完全失敗的奧運會，傲慢與偏見的英國人~justice

請問貴國自行車運動員已經2次自己承認的假摔你們為什麼不報到呢？牙魔王, 中國

倫敦奧運會告訴我們：英國不光有那麼多的「憨豆先生」，而且還有一部名著叫《傲慢與偏見》……末世聖岸

我有兩點看法:一, 羽聯應該進一步徹底調查, 這三國八選手的行為, 誰作的決定; 是否違反約定俗成的國際運動競技戰術常規, 再作定論…二, 國際奧委會應該出面徹底調查, 羽聯的賽程安排, 是否背離一般國際運動競技賽程常規, 是否在利用賽程運作, 讓部分潛在競爭選手提前出局, 以謀」規劃中」的隊伍有奪牌機會…judge

如果體育比賽禁用半點計謀和對策，那麼他們是違背體育精神的，但事實恰恰不是，世界羽聯為了自己的面子，無視自己的制定的規則的瑕疵，實為可恥至極。中國人和媒體沒有及時思考清楚，導致中國隊沒有申訴，吞下苦果，自省己身的時候是不是也要問問對方對不對呢？cheng

我認為，應該受到指責的是賽事的設計者。如果一個愚蠢的規則告訴運動員，如果你（們）全力以赴地去比賽，你（們）就會失去獎牌，那我們如何指望運動員全力以赴呢？我們又憑什麼指責他們想在這一規則下贏得比賽的強烈願望呢？消極比賽當然不對, 但,當一個愚蠢的規則告訴運動員，如果你（們）全力以赴地去比賽，你（們）就會失去獎牌時" 我們還要求運動員全力以赴去比賽,那需要多麼高尚的體育精神啊?又有多少人可以做到呢?消極比賽是不對,但,隱藏實力, 避免受傷,保留體力 ---- 不都是運動中常用的戰略嗎?如果不想運動員消極比賽,請制定科學的比賽規則. 這件事情,最值得批判的是規則的制定者.Forrest Tan, Auckland, New Zealand

羽聯無恥。球員無辜。未署名

小插曲~~~123

我認為這八名運動員的選擇在道德上雖然無法稱之為高尚, 但也絕不能定性為可恥. 更不要說從規則上. 老實說看到做出這樣的決定很是震驚, 一度懷疑決策層是否是來自一個非法治國家(比如中國). 法無禁止即為自由. 規則無禁止也理應如此. 世界羽聯自己沒有妥善處理好規則變更, 造成運動員消極比賽, 卻把責任如此過分地推卸到運動員身上, 完全不符合理性的邏輯, 在感性層面, 也無法與運動員的付出對峙. 寫到這兒, 我真心覺得世界羽聯主席是中國人.VILIC, 中國