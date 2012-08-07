圖片版權 AFP Image caption 8月1日，于洋、王曉理因讓球被取消奧運資格，中國羽毛球總教練李永波站在了風口浪尖上

不論我們信不信因果報應，報應總是存在的。套用當下流行語則是：出來混，總是要還的。此所謂栽什麼樹，收什麼果。奧運賽場，金牌是體能、智能和拼搏精神的結晶。工於心計者可能鑽空子，在眾目睽睽之下，鑽空子要冒很大風險，只有極度弱智或狂妄者才敢冒天下之大不韙賭一把。

8月1日，于洋、王曉理因讓球被取消奧運資格，中國羽毛球總教練李永波站在了風口浪尖上，雖然他當晚就承認公開道了歉，但他近年的語錄還是被媒體競相報道：「讓球怎麼了，只要是中國拿的金牌就行了。」「外國人憑啥質疑中國羽毛球？讓球！什麼叫讓球，他們有資本讓球嗎？這是我熟悉業務，而不是利用了規則。現在的外國人忒小心眼，遠不如中國人心胸寬廣。」（中新網8月2日報道）

如果披露的李永波語錄不假，那麼，被譽為中國羽毛球隊「太上皇」的他雖然道了歉，還是頗讓人懷疑為何「服軟」這麼迅速。

體育競技，在我們這裏長期被與愛國掛起了鉤，與政治掛鉤，當然也與經濟利益休戚相關。誰能拿到金牌，就是官方和公眾的紅人，他（她）的教練就是能人。當年的馬俊仁，現在的李永波，都是公認的「體育界大能人」。既然是能人，說話自然跟常人不一般。瀏覽李永波的語錄，不難發現他是把極端自利主義和愛國捆綁起來，只在乎結果不在乎手段的公正與否。這種極端自利主義得逞的機會越多，就於是斷定自己正確無比，越是看不起那些「敗將」。在他語錄流行的歲月裏，不是公眾的智商低下，辨別不出是非，而是他的理論後面站著政府，後面供奉著愛國主義的大旗。所以，在那個時候，讓球、消極比賽，被媒體曝了光，只要沒有觸及國家聲譽，李永波可以理直氣壯地為自己的荒誕理論蠻橫辯護。

不幸的是，倫敦奧運會，成了他的滑鐵盧。奧委會取消于洋、王曉理的比賽資格，中國體育代表團認為有損中國國家形像，公開批評了運動員。中國羽毛球隊的這位「太上皇」，想必深怕靠山責怪自己，才趕快乖乖地「服軟」。反過來想想，假如中國體育代表團和國內某些人那樣，為自己的運動員狡辯，李永波還會服軟嗎？看靠山的臉色行事，是所有極端利己主義者的拿手好戲。不管以前的語錄多麼牛氣哄哄，看著主子的臉色表演，是極端利己主義者的座右銘。

體育比賽的造假現象，由來已久。隊員年齡造假，身份造假，比賽弄虛作假，服用違規藥物，設計賽局，等等不良現象，絕非中國羽毛球隊一家有問題。在一個以金牌論英雄的社會裏，不捅出世界性的醜聞，官方假裝沒看見。及至出了麻煩，立即嚴肅起來，嚇得李永波們不得不「服軟」。這恐怕才是更可怕的地方。

做人與做事，是每個人的必修課。做人方面出了問題，做的事再隱蔽，早晚也有原形畢露的那天。李永波率領的中國羽毛球隊，因為「短視、不遵守體育道德、沒有運動精神」，「玷污體育精神，玷污運動員人格，玷污觀眾」，付出了慘痛代價。希望他和中國羽毛球隊能夠真正反省，希望中國的體育事業真正覺醒，向體育精神，而不是就事論事，處理一兩個人了事。

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讀者反饋

比賽規則本身就是可以利用的，看過F1和足球比賽的人都知道這是很常見的事情。最典型的例子就是當年舒馬赫為了報答隊友巴里切羅的幫助，故意在終點線放慢速度讓隊友先衝線而讓出冠軍。足球比賽的小組賽更是如此，為了避免出現後與強隊碰面，都是採取故意輸球或者平局，甚至有的連進多少球都要算計。如果這些都應被處罰的話，所有的體育項目都應該重新書寫規則。國際羽聯的賽制本身存在問題，而不是運動員的問題。事後西方媒體的報道反映出了西方人固有的種族主義觀念與小肚雞腸的心態。揭露西方媒體的醜陋, 中國

同意李永波是個了不起的教練。前幾天，在比賽的節骨眼上，他能夠忍辱負重，出來道歉（儘管委屈萬分。心裏一千個不想道歉。沒錯道個鬼歉啊？！）。這只是為了穩定隊員的情緒，不讓金牌飛走。他成功了！！雖然被腦殘的羽聯罰掉了主力隊員，但二號組合仍然獲得了金牌。現在是可以反擊的時候了！！堅決、大力支持李永波！！未署名

奧運會本身整個就是假的，在大陸幾乎每個網民都知道凡事以國家為借口開展的業餘比賽活動，所要達到的目的全是哄「窮人開心」，表政府國力。什麼金牌榜對於運動員今後就業來說一文不值，沒有拿金牌的尤其沒有價值，收看奧運比賽毫無意義，每個比賽一點可看性都沒有，比起職業比賽就是一種垃圾和垃圾，007和蝙蝠俠，騙子和騙子代理人代表宗主國家向殖民地喊口號「我們世界第一啊」，找一些虛無飄渺的證據來證明教科書上寫的狗屁都是真的。比起整個運動暴力壓制平民，插曲一般的作假只是這過程裏的必然，運動員都喝藥，秀一場預訂秀，帶著失敗回去繼續領工資啃饅頭，心裏的安慰就是比在廣袤的各大洲際殖民地還有連饅頭都啃不上的平民優越。網民, 上海

知恥近乎勇,恥而不知不認不改是牛是蠻;關起門來人不見,走到外邊人人羞.異鄉人, 澳大利亞

我認為李永波是一位很了不起的教練, 他為了能領導國家羽毛球隊在倫敦奧運會拿到最多金牌, 同意或可能鼓勵隊員打假球,是位很專業的好領導. 大家稍為留意, 就會發現打假球是件很普遍的事. 看看美國的職業籃球賽,到了常規賽季的最後幾場不影響季後賽排名或賽程的比賽. 所有的隊伍都為了保存實力, 避免球員受傷, 只派二流的隊員上場敷衍了事. 有時為了避開強隊, 打假球拼輸的例子也司空見慣.負責比賽規則官員們應該早就預測到這種情況, 出台一套在任何時候球員都要拼贏而不拼輸的賽程及相關規則.二鳴, 美國

算了吧！全然的一面之詞。就是國外論壇，有60%的人都認為運動員無過。廣大網友說：都是為了金牌，不為了金牌，你幹嘛參加奧運啊？只是表演得像不像而已。趨利避禍是人類的天性。絕不相信如果是其它任何人,包括你自己，站在球場上，面對一場贏球反而不利的比賽，你的身體能100%投入。這和什麼奧運精神、道德良心、規則法律完全無關，是討論任何人在不利的情況下，有沒有能力和正常情況一樣100%投入，而去「爭取失敗」？因為這和你參加比賽「力爭成功」的初衷完全背道而馳。你如果能80%投入表演一場，也是出於怕被罰，迫不得已。這種打假球的情況，其實比比皆是。無法禁止，因為不符合體育競賽的目的和精神。未署名

哪個國家的體育不功利化，多一塊獎牌錯哪兒了?贊同李永波的話，能讓球也需實力。國際奧委會，國際足聯等專業委員會的人有幾個幹淨的，被贊助商操控的奧運會還有公平嗎?歐洲這此老殖民主義者制定的遊戲規則該改改了，于洋不用道歉，讓國際羽聯制定漏洞百出規則的專家先道歉。這些所謂的專家委員的失責坑害了年輕的選手，罪該萬死!!!胡日華, 上海

對李永波，不應該還有下一次，而應該是當機立斷的讓他下課！他毀了兩個優秀運動員的夢和名譽，儘管他也是我們這種奇型體制培養出來的一個怪胎。未署名