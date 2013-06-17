大家談中國：城管晚上擺地攤有何不可？

Image caption 城管晚上擺地攤引發網友熱議論

「城管撈外快，佔道擺地攤，換了馬甲我也認識你！」昨天，武漢網友「岔巴子」網上發帖爆料：洪山區城管局一城管員，白天作為執法者在街道巡邏、檢查亂擺亂放，晚上則化身為練攤小販，在路邊擺攤賣茶杯。帖子同時上傳了一組執法現場和擺攤小販的對比照片，相似度極高。（6月16日《武漢晨報》)

對於執法人員而言，上班時間之內屬於履行職責，上班時間之外屬於自由活動；城管人員在下班時間不違法擺擺地攤多收入點，有什麼不可呢？此網友對夜間城管擺地攤給予鎖定式的「討伐」，不能不是一個極端。而評判一個事物，總要辯證地、客觀地評判，不能一味地憑著自己的主觀熱情對新生事物一棍子打死，有些新生事物雖然不入流，但並不違法，一棒子打死，就是製造「竇娥冤」。

擺地攤

此城管放下身架擺地攤，說明家裏有了一定的經濟困難，利用下班時間擺地攤多收入點是生活逼迫，也是人之常情。這比那些執法人員謀求吃拿卡要勒索百姓強多了，此城管在筆者眼裏多了一份同情之外，又多了一份尊重，不必要少見多怪。此外，法律沒規定城管不能利用下班時間擺地攤，武漢也沒規定此處夜市擺攤違法，只要允許尋常百姓夜間擺攤經營，就沒有理由扼殺城管下班時間擺地攤。

有的夜間擺地攤是為了掙錢，有的是為了體驗生活，有的是為了添彩夜市文化等，都是城市生活進步的組成部分，各有各的正能量之源，不見過不等於不正確。高度文明的城市首先是高度人性化的城市，既要以人為本給底層群體提供養家糊口的條件，又要培養城市生機活力、延長城市消費時間，以更多的消費拉動更多的生產，這是發達城市的執政智慧。武漢作為我國大都市培養夜市消費是必須的，以夜市的流動消費場所培養更多人的夜市生活民俗習慣，進而大大拉動城市消費時間，增加市民腰包和政府錢袋子。對夜市中的流動商販一棍子打死，則是執政、執法的「近視眼」。

在美國，城市夜間消費是拉動經濟增長的生力軍，民眾60%以上的休閒、消費活動都在夜間，政府不但全力以赴為流動攤販提供高質量、高效率服務，還倡導公職人員在下班時間帶頭培養夜市文化生活；武漢此位城管夜間擺攤行為在美國則是「功臣」，在武漢網友眼裏怎麼就成了「敵人」呢？武漢市培養夜市消費市場是對的，給城市困難群體提供養家糊口生活機會也沒錯，還要在規範管理、提高服務上「補課」，在激勵、培養夜市拉動消費意識上也要「補課」。

不能因為太陽有黑點就否認太陽的光輝，不能因為個別城管變壞就否定了整個城管的素質。網友對此城管夜間擺攤義憤填膺，更多層面是城管負面陰影在心中的惡性反應，進而只顧了「衝動」而不顧「辯證」。只要網友回歸意識清醒，此城管業餘擺地攤養家也會在心中變「紅」。

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讀者反饋

哪兒都能看到您的「噴」。

既然這麼愛噴，這麼敢噴。為何還要在文字上做 【】這類動作。

呵呵~ 孟光

白天民間擺地攤的，【由城管】執法取締；晚上城管擺地攤的，【該由誰】執法取締？孟光, Hong Kong