大家談中國：體制內為何獨具誘惑？

Image caption 越來越多的大學畢業生加入到了公考大軍中，吃財政飯成為了很多人的夢想。

6月24日，國家統計局成都調查隊發佈《2013年成都市應屆大學畢業生就業情況專題調查報告》，調查發現：應屆高校畢業生熱衷於進入「體制內」，多想進入國企或政府機關、事業單位。擇業觀單一及結構性矛盾，成為「就業難」的主因。(6月25日 《四川日報》)

在「史上最難就業季」的當口，越來越多的大學畢業生加入到了公考大軍中，吃財政飯成為了很多人的夢想。公務員這一本來不直接創造社會財富的工作卻成為了職場中的「香餑餑」，這不得不令人反思。

國家工作人員的定位本是人民公僕，是社會管理者和服務者，然而，在具體實踐中，公務員們卻是公權力掌握者，是群眾眼裏的官。在社會語境中，體制內的身份便是官場的敲門磚。

「三成未就業碩士想進體制內」，這讓人大跌眼鏡，高學歷者本就是社會改革和發展的生力軍，將碩士研究生與摻茶、掃地、打字、送文件等簡單的工種聯繫起來，不免令人唏噓。從孩提時代進入校園，經過近20年的寒窗苦讀，闖過中考、高考、研究生考試等一系列重大人生關口，在學校的教育和社會的培養下，本應滿懷鬥志，在社會改革、發展中利用自己的所學與所知，施展才華，為社會創造財富。然而，卻有如此多的高學歷者不約而同地選擇進入體制，選擇一份想像中的安逸與閒適，體制究竟為何如此獨具誘惑力？

存在即為合理，學子們的選擇在大環境下顯得如此無奈。一方面是滿腹經綸，空有一番幹事創業的決心，另一方面，社會晉升的渠道卻是如此狹窄，企業薪酬不滿意，想創業卻苦於風險太大，因而很多人退而求其次選擇考公務員，好歹解決溫飽問題。

如果在體制內打拼成為高學歷者的第一選擇，那將是社會發展的悲哀和人才的極大浪費，只有創造更寬廣的晉升平台，為人才的成長提供更多空間，才能自然消解掉體制內的誘惑力。

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讀者反饋

原因之一來源於獨生子女政策。因為獨生子女都是家裏的皇帝，過著衣來伸手、飯來張口的日子，家長唯獨關心的是子女的分數。所以，到了社會上，多數都成了「百無一用的書生」，在私人企業中，要競爭，要努力，要拼搏。這都是獨子的短板。社會上，普遍有輕視體力勞動，勞心者高高在上的想法。所以，都想進入這些不怎麼樣的單位，圖的就是個不苦，不累，穩定。國將不國

不太同意筆者的結論."學而優則仕"是中國人的傳統觀念. 政府不斷吸納年輕菁英, 培養成為管治骨幹又怎能說成是浪費人才! 從古至今 (包括較早前的香港和今日的新加坡) 政府的有效施政, 無不是靠一群訓練有素的公務員支持. 換言之, 公務員體系本身就是一個造就人才的基地.當然, 在一個經濟發達及發展多元化的社會,當就業選擇及晉升機會較多的時候, 公務員職位對年輕菁英 (尤其是對那些較進取者)的吸引力便相應減少.說到底, 所謂 "人才" 就是指一個人能在一個適合自己的性格地方, 發揮自己的所長而矣. 能在商界大展拳腳的人, 不一定適合當公務員, 相反亦然. <strong>香港仔, 香港</strong><br/>