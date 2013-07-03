大家談中國：七一遊行十年祭

Image caption 二零一三年七月一日，香港刮著三號風球，很多香港市民冒住風雨也要參加遊行，很多更是扶老攜幼。

二零零三年對大部分香港人來說，都有揮之不去的情感，不能磨滅的記憶。由年初沙士（薩斯,SARS，嚴重呼吸急性呼吸綜合症）爆發，到後來政府想強行為基本法「廿三條」立法，終於令當年七一遊行召喚了五十萬香港市民上街反對，當時中外傳媒紛紛報道，亦令中共震驚。他們大概沒想到香港市民原來不受主宰，到關鍵時刻仍然會表達自己的立場，港府至今仍未就廿三條立法。行長官梁振英在去年上任後，亦多番否認會為廿三條立法。

之後一年，遊行人數仍維持在數十萬，因當年有爭取雙普選的議題。可是，往後幾年間，人數又打回原形，維持在數萬左右。二零一零年，五區補選變相公投受港府極力阻撓，令投票率偏低。以致二零一一年的七一遊行再次以「雙普選」為議題，令遊行人數再次回升。

二零零八普選立法會的希望落空了，二零一二年小圈子行政長官選舉令香港人睜開雙眼，大家見證著一個由中聯辦擁護的紅色特首登上寶座。二零一二年七月一日，梁振英就任行政長官，可是在同一日，七一大遊行有超過四十萬市民參加，口號之一為 「大話精狼振英下台」。當時，仍有些香港市民天真地以為梁先生會為香港帶來改變，何不給予他機會?

一年下來，梁先生有那項施政是真心為香港人謀福祉呢? 新界東北發展其實就是要消滅港深邊界，「港人港地」根本與香港人無關。去年九月的「反國民教育」運動，表面上，政府讓步了，不再推行國民教育科; 實際上，國民教育這陰霾仍籠罩香港教育界。去年九月開始，網民發起多次「光復上水」行動，與大陸水貨客屢次發生衝突，才逼使港府實施條例打擊水貨客，可惜至今成效未彰。今年年初的「限奶令」只是市民獻計給政府的權宜政策，並非梁府的神機妙算。

二零一三年七月一日，香港刮著三號風球，很多香港市民冒住風雨也要參加遊行，很多更是扶老攜幼。為何要遊行? 是嫌七月一日假期太悶，沒事可做嗎? 主權移交十六年，眼見基本法賦予的普選權利仍未成事實，七一大遊行十年了，香港人還要遊行多少年? 逝去的年月已無法追回，往後的歲月要如何抗爭?

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讀者反饋

【雙普選】是香港回歸後每年七一大遊行的主要訴求，十六年來《基本法》明訂的承諾卻【一改再改】，加設【重重關卡】，令港人醒覺中央政府根本沒有落實雙普選的誠意，【被騙】的感覺，怎能不【忿怒】？孟光, Hong Kong

真實的香港,也其實有很多面的，作者持平地把其觀感寫出，大部份中肯不能謂之片面,中港矛盾是有著千絲萬縷的原因，任何人的表述也是會是片面的,因此不需要針酌是否片面,需要的是反省,香港人內地人也一樣.每個人平靜的生活受到破杯就會找其他人負責,物價樓價拉高，因此矛頭肯定指向內地了，當然官商勾結炒熱樓房港人也有責，因此會出現反地產霸權自公帑私用的呼叫.我不認為普選行政長官就徹底解決問題，但自己的責任自己負,壞了也無法推䣃,才能迫使港人真正的檢討.中國人，只要能學懂如何能令人尊重，絕大部份問題也能解決了。Ben,hk, Hong Kong

留言那些不想被代表的"中國人"又拿歪理說人膚淺.

第一 作者意見不代表你

第二 香港人真的被回歸

第三 "中國人"回去看"環球時報"吧。香港人

很同意一個觀點 - 香港人真正討厭的是那些缺乏公德, 不文明的行為例如: 不排隊, 在公眾地方讓小孩便溺, 坐在車廂地上, 搶購奶粉, 闖關生子, 騙取綜援...等等. 如果國內人對號入座, 那就得問問自己及身邊的國內同胞們, 上述的行為在那裡會受歡迎.

香港人的反感,是因為眼紅國內人有錢嗎? 那麼不妨比較一下香港與國內的人均GDP, 看看奔馳, 賽馬等豪華汽車在香港密度, 算算香港業主們的房子價值多少. 若說香港近年的經濟不好, 那麼就請參考一下香港政府的外匯及財政儲備.無論從社會明文或個人財富的角度比較, 香港人有需要感到自卑嗎？香港仔, 香港

作為一個土生土長的香港人, 我可以指出我們港人不喜歡大陸人的原因是他們不文明的行為, 而不是純粹種族上的不同. 有些人此時就會說我們應包容, 但包容不應連不應有的行為也容忍. 難度只因為"血濃於水", 我們就應接受隨地吐啖, 公眾場所大聲說話, 不顧他人需要把所有生活必需品買掉這類行為嗎?作者所說的"責任感", 正是這類大陸人所欠缺的. 我承認我們有責任招待從大陸來的客人, 但他們也不能忘記客人也有責任遵守當地的習俗和表現出應有的禮儀.Gary

作為香港土生土長的，覺得文章寫得中肯到位，不明白那些覺得文章內容膚淺的人，也許膚淺的不是內容，是人的本身。我也膚淺了，不明白為何改革開放那麼久，口口聲聲說要文明，但在幾十年的光陰裡，偏偏文明化的大陸人只有那麼少，是什麼問題？？Francesca Y, Hong Kong

持平中肯，理性客觀。相信作者在香港生活了好一會吧！在這地球上，有那一個國家或城市，人均GDP超過三萬美元（HK 35000)，而人口又超過五百萬人，（HK 7000000) 不是行民主政制，不是一人一票選出自己所支持的政治人物！

答案：香港

全球已發展地區，就只有香港獨有如此假直選，假民主之政制，取得六成選票的民主派，只能獲得少數議席，這正是大部份港人覺得委屈、憤怒、不公之處。Owen, Hong Kong

這篇文章的作者是少數覺醒的人。問題是，即使你多麼嚮往成為香港人，香港人，福建人，湖南人，上海人，北京人還是有分別的。要保存彼此的差異，就不是要由誰去統治誰，而是由自己管治自己。

珍惜自己的獨特性，尊重他人的獨特性，這就是文明社會公民的表現。所以作為香港人，我是非常支持各省的人覺醒自治。什麼分裂國家的圖謀之類，純粹是統治者騙人的鬼話而已。對農場主人來講，治下的牲口當然是多多益善啦。

中國的問題，首先是過度中央集權的問題，然後才是民主自由的問題。一個高度中央集權的政權邏輯上是不可能民主的。Hip Kee