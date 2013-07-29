大家談中國："不愛國者敗類論」 - 亂扣帽子無益於問題紓解

Image caption 陳貴州省副省長陳鳴明微博（網絡圖片）

微博實名認證的貴州省副省長陳鳴明於7月28日轉發一條美國槍擊案微博後，評論說一些不愛國者為敗類、人渣，應該趕緊去美國，不要說自己是中國人。陳鳴明的言論立刻引來網友圍攻，微博名為「摩根-拉迪莫爾」的網友表示：「陳明鳴，貴州省副省長，都做到副省長了還這麼腦殘?」。（7月29日光明網）

「不愛國者為敗類人渣」，無疑是偏頗、極端之論。既然愛國都須添上「理性」的前綴，又豈能公然斷言不愛國者為「敗類人渣」？據悉，陳副省長發出如此的「憤青」之言，起因是一些「天天罵祖國的人」。問題是，「天天罵祖國的人」是一個十分寬泛的概念，陳副省長又是怎樣斷定存在一些「天天罵祖國的人」呢？退一步說，即使存在，又如何肯定不是一種「愛之深責之切」的情感吐露呢？

當然，若以最大的善意來揣測陳副省長的言辭，或針對的僅僅是當前網絡上的一些不良現象。比如說，也許正如陳副省長所理解的那般，存在一些「天天罵祖國的人」。可是，必須得思考，網絡上一些不良現象的成因是因為存在一些如「敗類人渣」的網民嗎？

迄今為止，我們大抵已經知曉，網絡上一些不良現象的成因是複雜的，既有網絡管理跟不上發展腳步的緣故，也有網絡公民意識缺乏的因素，同時也存在「網絡作為現實的延伸，反應現狀」等原因。

那麼，又何以鏗鏘的說「天天罵祖國的人」是「敗類人渣」呢？更關鍵的是，如此一說，有助於紓解問題嗎？起碼從許多網友的反應來看，陳副省長的「敗類論」非但無異於問題的解決，反而徒增了諸多無謂的爭吵，甚至衍生出質疑陳副省長家庭財產等額外的話題。

說到底，公眾人物對自己的言行缺乏基本的責任擔當才是問題的關鍵。如同以往諸多的專家、官員一樣，陳副省長的「敗類論」是滿嘴跑火車、欠缺理性思考、無視自己影響力的又一模版。而「不愛國者為敗類人渣」的亂扣帽子，更是徒添反感、加劇對立。

魯迅曾說，「辱罵和恐嚇決不是戰鬥」。類似地，諸如陳副省長等公眾人物也應清楚：理當時刻謹言慎行，多提點具有可操作性、建設性強的意見，信口開河、亂扣帽子決不是解決問題的路徑，相反，實際而言與網絡上存在的一些語言暴力無本質區別。

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讀者反饋

愛國，愛的是哪個國啊，是黨的國還是人民的國，如果是人民的國，就不會有瓜農被打死了。未署名

中央政府最近向香港人施壓, 要求香港的特首候選人必須愛國愛港, 不能與中央對抗.問題是許多愛國者經常被中共敵視. 例如在捍衛釣魚島主權及追究日本二戰罪行上, 香港的民主派人仕多年來身先士卒, 但他們又經常狠批中共的種種不是. 中共欽點的香港特首梁振英將與民主派的關係定性為"敵我矛盾".由此可見實情是, 除非與中共同流, 否則愛國有罪. <strong>香港仔, 香港</strong><br/>

我愛中國，不愛黨國

白雲黃鶴, 武漢

當面是人，背後是鬼。許多官帽一丟或判刑坐牢的貪官，本質，素質，道德都不及陳副省長？台上是人，台下是鬼該怎樣理解。光陰, 加拿大溫哥華