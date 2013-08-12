大家談中國：助人自殺的法理衝突須制度排解

Image caption 「生前遺囑」在民間已是漸趨推廣，「尊嚴死」、「安樂死」也早已成為公共議題，

妻子患癌晚期，體徵指標有手術禁忌，疼痛難忍求「速死」；殘疾丈夫用助動車馱妻到江邊沉江溺亡。近日，武漢市漢南區法院認定這名「助妻」死亡的老人故意殺人罪名成立，判處有期徒刑4年。（8月12日《武漢晨報》）

老人「助妻」死亡的行為，顯然符合觸犯故意殺人罪的考量範疇：行為人明知自己的行為會發生他人死亡的結果，並且放任這種結果的發生即為故意。所以，基於現存法律的角度，判處老人有期徒刑4年，無可厚非。

但即便如此，我們也不能不關注老人所承受的一切悲慟，不能不關注背後的法理衝突：之前無法分擔妻子的痛苦自己已是深感愧疚；而將妻子推向死神的那一刻，自己的內心更是備受煎熬；而今，居然還犯了故意殺人罪。一時之間，不僅僅須承受妻子離去的悲痛，接受道德的審視，更須承擔法律責任，凡此種種，對於常人來說都是難以承受之重，更何況一位七旬老人？而應妻子之意，助其死亡擺脫病魔的折磨，情理上也是說得過去的。

實際上，類似的悲劇和法理衝突早已存在。臥牀4年多，吃喝拉撒都需要人照顧的十堰竹山縣雙台鄉男子劉德山，說服了他姐幫助他結束了自己的生命，而他姐則因此走進了看守所；在江西省贛州市龍南縣有名老漢竟然願意花錢請人活埋了自己，而收了200元辛苦費的老漢生前好友最終涉嫌故意殺人罪……儘管到目前為止，我們仍缺乏一個完美的方法來化解此番法理衝突，但確鑿無疑的是：一者，亟需緩解乃至化解的辦法。因為「病不起」的語境下，加上滾滾襲來的銀髮浪潮，此類法理衝突或將更加頻繁。二者，若是法律發揮的功效怎麼看都有使好人受罪的意味，無疑也折損法律公信，背離法律初衷。

儘管當前而言，「生前遺囑」在民間已是漸趨推廣，「尊嚴死」、「安樂死」也早已成為公共議題，此般法理衝突也是愈發受到人們的關注，但仍舊遠遠不夠。故而，筆者建議，一方面，還應加強醫療保障體系的建設，提高醫療保障的水平，起碼讓不幸身患絕症的病人有活下去的動力。另一方面，更應加強有關「尊嚴死」、「安樂死」的法律構建，讓「助人自殺」不再是「單方面行動」，而應遵循法律路徑。

唯有建立起一整套制度化的排解機制，助人自殺的悲劇才能夠規避，背後的法律衝突也才能夠化解。

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讀者反饋

『千古艱難為一死』，世上沒有任何東西重大於生命。堅決反對任何剝奪別人生命的法令與理據，基於個人有絕對的權利與自由對自己的生命去留作出取捨，捨生取義也好、保家衛國也好、安樂死也好，當一個人走到了視死如歸的境界，選擇死亡又何懼何難、何錯之有？這是個人理想與尊嚴的抉擇，毋容非議。孟光, Hong Kong

這只能說明一個問題，這個領導確實有問題！ttk