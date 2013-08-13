大家談中國：評上海，中國法治和境外敵對勢力

Image caption 上海市高級人民法院的法官群體嫖妓案，引起了全國的關注。

上海市高級人民法院的法官群體嫖妓案，引起了全國的關注，這當然會在全國的範圍內引發人們對上海的法治和全國的法治，質疑中國的法治。可是竟然有人，一個上海的公安局黨組書記，代院長崔亞東，跳出來說：「質疑上海良好法治形像和法治環境是有人給境外敵對勢力，借機攻擊黨和政府，攻擊社會主義司法制度，提供可乘之機」。這種不知羞恥，愚蠢的爛調，出現在中國的高官之口，並不少見，動不動就搬出「境外敵對勢力」這個法寶是劉雲山「輿論導向」的一貫做法，好像「境外敵對勢力」可以為中國的一切腐敗醜惡的官場當一塊遮羞布。

的確上海市是中國最大的直轄市，可以從上海的一切聯繫到中國的一切，可以從上海的法治判斷中國的法治。打從江澤民在上海起家開始，上海的一切就是中國政治的風向標，從上海市委書記江澤民到上海市委書記陳良宇，到上海市公安局長吳志明，上海都代表了中國的高官和法治。

所謂上海良好的法治形像和法治環境，和劉雲山的中國良好的法治形像和法治環境，都是中國當前法治腐敗的寫照。

中國實際上是以黨治國，不是以法治國，對於中國共產黨的以黨治國，全世界都公認，中國共產黨自己也承認，不認為這是中國的一大醜惡，因為中國共產黨總是要把黨的一切作為都冠以「正確」二字，就像毛澤東公然反對憲法一樣，大言不慚的說：「我從來就不相信憲法」。對於這種公然藐視憲法和法律的所謂黨的理論，全世界人民都是「境外敵對勢力」，都反對，

周永康把持中國的政法委，他的所謂法治，和江澤民的所謂法治，是專門用來治理中國老百姓的，鄧小平的法治是用機槍和坦克對付學生，江澤民的法治是用「610」鎮壓迫害中國的法輪功人民。周永康的法治是久敬莊大批關，抓，上訪的中國老百姓。把所謂維穩的開支超過國防軍費。周永康領導的公檢法可想而知是培養王立軍，薄煦來等腐敗分子的。

中國如要實現憲政，司法獨立，以法治國，首先是要「以法治黨」，就是用法律來治理共產黨，把共產黨違犯憲法和法律的一切作為都繩之以法，這是翻天覆地的大事，我寫過一篇「以法治黨」的文章，寓意膚淺，只是想引發大家對「以法治黨」的興趣。

我認為現在中共所指的許多「境外敵對勢力」，其實就是善意批評中國的外國人的意見，中國共產黨如果能夠虛心認真的聽取，這倒是治理共產黨的苦口良藥。

世界上的普世價值，其實也是世界人的法治和文明，是全人類的進步在先，中國不學普世之道，只行黨的獨裁，這種甘願落後，自找滅亡的做法，實在是中國人的不幸。

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讀者反饋

上海市高級人民法院的法官群體嫖妓案，引起了全國的關注，引發人們關注上海的法治和全國的法治進而質疑中國的法治。中共逾半世紀的執政統治，人們伊此才對中國的法治產生質疑，是否來遲得不可思議？孟光, Hong Kong

謂 "境外勢力" 那裡都有, 但被順手拿來遮醜的, 恐怕只有在極權國家才會經常出現。眾所周知, 中共黨中央的權力遠在國務院之上, 中共牢控著黨/政/軍一切權力, 立法機關 (人大)形同橡皮圖章, 政協更只是政治花瓶, 公/檢/法機關乃至媒體也不礙是黨的工具. 中共黨大於國, 在憲法中早已言明。在黨大於國的護蔭下, 法官(乃至各級黨官)嫖妓在全國經常發生, 本來就沒什麼大不了. 只是醜態被人公開讓黨掉臉, 無奈也要做點門面功夫, 順手拿 "境外勢力" 出來開刀陪葬, 也許有助遮遮醜。說實在的, 面對中共一黨專政, 國內老百姓除了看戲的份兒又能有什麼作為! 香港仔, 香港