大家談中國：公開審判薄熙來的真正目的

老張

加州網友

2013年8月26日

圖像加註文字， 中國審理前中共中央政治局委員，前重慶市委書記薄熙來

中國正在審理前中共中央政治局委員，前重慶市委書記薄熙來， 國內外對此有各種看法和議論。其實，「公開審判」，這正是中國黨和國家領導人習近平「展示自信」，「折服眾人」的一步「妙棋」。如何使得這一步棋，充分顯示出最大的「高明和奧妙」，關鍵在於最後的「判決」。

一.某些人主張「嚴懲」薄熙來，主要是因為薄熙來的「紅二代」身份和「左派」色彩。這些人認為，他們自己完全是憑「真才實學」上位的；而「紅二代」們僅僅靠著「父輩的聲望」。在他們看來「即使很有才能的薄熙來」也不堪一擊，何況他們還有一張「集體領導」的王牌。他們主張「嚴懲」薄熙來，實際上是對「紅二代」敲山震虎，殺雞嚇猴。面對這種複雜情況，只有充分「自信」的領導人才能達到現在的境界： 輕鬆笑對「項莊舞劍，意在沛公」的氣焰，一個「公開審理」就化解了所有壓力。明確表示，不因身份相同而偏袒，一切讓事實來說話。根據薄熙來「庭審」認定的「腐敗」情節，讓這些人去「自我對照」。不比可能不知道，一比就會嚇一跳，這些人自己的毛病當然自己知道，他們「捫心自問」後，還能說什麼呢？這些人對此能不「心悅誠服」嗎？

二.「紅二代」這個中國的特殊群體中，確實有些人因為政治觀點不同，主張對薄熙來嚴肅處理；也有人出於「物傷其類」的感情因素，主張放他一馬。如何避免分裂，實現團結。解決這個難題的唯一辦法，就是「公開審判」，「從重」按事實，「從輕」靠依據，不偏不倚，實事求是。作為「紅二代」的成員，對此能不信服嗎？

三.作為當事人薄熙來，通過這次實事求是的「公開審理」，必然會認識到，不管怎樣，在他老婆的問題上，他確有一定的責任。原來的怨氣，對抗情緒自然消除了。如果再給予他發揮才智的機會，他肯定主動站在中央的立場上，努力服務於黨和國家。對此他能不心服口服嗎？

四.這次「公開審理」，「公正判決」，能夠在國際社會和中國民眾中產生積極的反響。說明中國已經走上了法治道路，不再搞所謂的「政治鬥爭」。中國的「反腐敗」，是在法律指導下的真正「反貪」行動。疑罪從無，功過相抵。同時也是向中國的廣大政府官員傳遞了一個信息，過去身上有些小問題，只要及時說清楚，只要洗洗澡，是可以原諒的。治病救人，團結一切可以團結的力量。對此自然近悅遠來，「折服眾人」。

中國黨和國家領導人習近平，真正具有高瞻遠矚，拈重若輕的王者氣度。當然，關鍵在於最後的「判決」，希望不被干擾。

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讀者反饋

公開審理薄熙來確能令民眾產生積極的負面反響，見證中國已公開明確走上人治的道路，把政治鬥爭的問題交由法院去解決，進一步鞏固法院由共產黨操盤掌控的地位。孟光, Hong Kong

作者加洲網友老張，我看是文革「兩報一刊」的受害者，所以寫出的文章使讀者以為文革發展到了加洲。文章最後那一段，就像當年吹捧毛一樣。中國人奴性難改，可悲！

john Lu, australia

這就是BBC？被中共收買了吧！民不畏死, 中國大陸