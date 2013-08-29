大家談中國：李天一案，別讓「公民表達」失節操

Image caption 李天一案件如此受外界關注有個很大的原因是由於李某某的「星二代」身份。

8月28日，李天一案庭審，夢鴿現身法院門口，據現場目擊者爆料，夢鴿出現時，現場有人衝其大喊、大罵，言語不堪。（8月29日 網易報道 ）

李天一案件如此受外界關注有個很大的原因是由於李某某的「星二代」身份。正是由於他出身在一個名人家庭，有錢有勢，比別人多了許多「特權」。這種社會公平與權力的博弈涉及每一個公民的切身利益，人們享有表達權。但是，用不堪的言語來行使 「公民表達」和「公民監督」的權力，更像是一種過嘴癮式情緒發洩。公民表達也應該有一個界限和底線。

而李天一案發生後，網上更是一片罵聲，各種粗俗不堪的言論甚囂塵上。近年來，許多人應該都發現了這樣一個問題，網絡上一些暴力的、黃色的詞語和符號越來越多。這不是一種偶然，它有一定的社會土壤存在。時下人們精神裏的「暴力因子」，是我們這個時代階段人們思想、情感的表現。 隨著自媒體的產生與發展，人們在輿論監督、參與國事和自由表達方面都有了很大的進步。網絡成為了我國人們的「公民表達」的一個平台，是一種「公民權利 」的重要嘗試，是一個時代的進步。但是，人們在提升公民意識的同時，也受著網絡中一些激進的、暴躁的精神影響。許多人變得有些急躁和浮躁，在其中迷失了方向。這種浮躁情緒不利於社會健康發展。

筆者認為，沒有限制的「公民表達」，不但不會促進社會發展，還會給社會帶來更多的負能量。我們每個公民對於自己的權利與責任應該更加謹慎、有度的看待。

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讀者反饋

筆者傾權勢一方,難有說服力?

<strong>ma, australia</strong><br/>

估計 "暴力因子" 是指殘留在文明人身上的 "獸性", 是物種為生存而殺戮, 為繁衍而爭奪/交配的原始性, 結果就是適者/強者生存.

"獸性"是無情的, 在文明世界化身成 "民族優越感", 近代史中最極端的演繹莫過於日本和德國人在二戰時對中國人及猶太人的殺戮.

"獸性"促成強者對弱者, 獵者對獵物完全的, 無情的支配. 在封建社會中的典型就是主子對奴才/奴婢非人的, 暴力的對待.

今日的中國實行一黨專政, 根本就是一個共產黨封建皇朝. 黨官與權貴就是這制度下的強者,而人民就是生存在他們完全支配下的弱者.

但不可忘記, 弱者身上也存 "獸性", 為求生會被迫反撲, 激起暴力革命.

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

其實民眾罵的是共產黨，作者應該體諒廣大民眾的無奈。小塵, 加拿大

但若非洪案及大埔案引發的公民不服從運動，逼迫軍審移司法，同時揭發老國民黨藉劉政鴻這種人，勾串二岸的複僻作為，確定年輕世代可以接手民主憲政信仰，堅持用和平手段走下去的話，我們仍是擔心受怕的。

台灣人幸福嗎?錢沒有，工作也看不到，官仍貪腐，天災地變也不會少，企業也仍然每天巴望中國賞飯吃。但是的，我們很幸福，因為小S必需為她一家子一伙人的詐騙付出代價，劉政鴻一家人必需為圈地，強佔民地、國有地及殺人嫌疑負責，國民黨得為越南米、越南茶作出交待，而虐殺洪的軍方將領得有人出來面對司法，所以，我們很幸福，台灣人有眾神照顧。

埃及敘利亞的失敗都因為沒有訓政認真玩假教會人民民主憲政是什麼？台灣人運氣特佳，碰上一個耐罵的李登輝反擅長調合各方利益的宋楚瑜，再加上當時軍方要員的克制，就這樣輕舟巳過萬重山。

台灣過去不談台式民主，因為藍綠本省外省及中美對制，再加上阿扁的貪腐，讓台灣人信心崩潰，直到2007年世紀金融海嘯發生，歐美哀鴻遍野，阿拉伯之春發生，日商因中日二戰恩怨長期糾結被逐出中國，再加上釣魚台及台菲漁民被殺爭議，又被馬來西亞莫明其妙罵一頓，台灣人才明白這套被我們定位為阿里不達不三不四的台式民主制度，有其優越性，就是適合東方亞洲國家。而這套制度的最核心價值就是言論自由，自由到把民主國家龍頭老大美國惹毛大罵台灣人。

看來中國領導班子真的不了解動口不動手言論自由的奧妙。你管制口，人民就動手，誰比較傷？

這些官二代、富二代、星二代為何敢如此胡為？因為他們知道中國官方會維護他們的特權，理由就是言論自由會催毀執政權如阿拉伯之春，然後就是埃及及敘利亞的血腥內戰。誰說的？會失特權的階級不斷強調。

中國真的認真研究過台灣嗎？老蔣是個武夫，受限於性格，終無法南面稱王，但江浙人的性格跟曰本人一樣，照步來，要施行憲政從軍政、訓政到憲政，這個恐怖的獨裁一步一步來，直到小蔣過世，才由李宋接手完成。在這漫長過程中，選舉都是假的，但蔣氏父子認真的玩假，逼台灣人民學會所有民主憲政的遊戲規則，成功從來出自有計劃的人，當然也感謝美國政府。戴珍誅, 台北

「人民」中的相當大部分集體無德無信，就不要只會怪這個社會貪腐成風，犯罪高發，因為你認為你是受害者，可實際上很多時候你也是施害者，你多大程度地參與了這個社會的毒化，你也每天都同樣承擔這個社會毒化的後果。未署名

編輯先生說的很好，中國根本不是一個民主國家，暴力無處不在。李天一在強姦楊姓女子之前說今天你就是我們的了，這個惡少說得出來。李天一的暴力就是夢鴿的縮影，群眾對夢鴿的態度是以牙還牙。夢鴿作為監護人在兒子出事之後，沒有低下頭來向社會道歉，而是傲慢。昨天好不容易出來說句話，還是為了和大家交流一下。她就是榜樣！薄熙來庭審結束後，主流媒體的編輯們也揮起那足可以置人於死地的筆施加暴力，看得出中國的暴力因素還根深蒂固！TAKEDA, JAPAN

公民表達的方式是多元的：集會、遊行、請願、示威、抗議、上訪、靜坐、絕食......只要不涉傷人或破壞公共財物，任何方式的公民表達都是民主社會的法律所容許的。表達過程中，激烈情緒的發洩溢於言表乃屬必然，根本不存在甚麼【公民表達節操】。難道要公民表達的當兒，要規行矩步，要談吐優雅，靜靜的來，悄悄的去，瀟灑地揮一揮衣袖，不帶走一點兒雲彩不成？孟光, Hong Kong