大家談中國：薄熙來大得過和坤嗎？

Image caption 薄熙來案件吸引廣泛關注

對薄熙來的判決，與我在上一文《從商鞅到薄熙來》的判斷是一致的，貌似公正的庭審不能改變人治的事實。沒有法治，打再大的老虎也不可能有廉潔的社會。

和坤，一位乾隆年間的大貪官。官至文華殿大學士（輔助皇帝管理政務），可以說權傾朝野，後來他被繼位的嘉慶皇帝鏟除，如果要說打大老虎，嘉慶帝打的絕對是一隻超級大老虎。但清朝的腐敗被揭止了嗎？沒有，而且一路腐敗下去，直到覆滅為止。

今天的薄熙來，其實只是歷史的重演。唯一不同的是，薄熙來的官位比和坤低。但權力鬥爭失敗導致被判的性質沒分別。按昨天的宣判來看，根本上不需要那5天庭審大戲都沒問題，因為根本上就是把指控讀一次，然後宣判。這和嘉慶帝判和坤有什麼分別呢？雖然有傳聞薄熙來在庭上喊冤，但他官至重慶書記，幾乎人人都相信他一定有過貪的時候（這是共產黨的體制決定了人們的觀念），但你既然要拿到法庭上，就必須考慮控辯雙方的證據和證詞，而不是把控方的證據讀一次就宣判。這不是法治，是人治。

或者人們會覺得，共產黨會打更大的老虎，但問題是，薄熙來案的審判形式決定了再大的老虎也不會改變中國社會缺乏獨立審判的法庭，是不是老虎不是法庭決定的。只由共產黨來決定，說你是老虎就是老虎，貓也是老虎，老虎也可以是貓。薄熙來到底已經是最大的老虎還是貓的級別，現在還不知道，這就是人治的悲哀。

歷史上打過好多老虎了，但能打出比和坤更大的老虎嗎？就算打得出，但沒有法治的社會，貓也可以繼續進化成老虎。如果有法治的社會，老虎也只是一隻貓。

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讀者反饋

以前的農民還可以揭桿起義，在買把水果刀都要實名制的今天，人民怎能跟政府斗？只能寄望於黨的制度會慢慢的變好，現階段只能靠媒體和網絡的力量。

<strong>cc, china</strong><br/>

沒有獨立的司法，沒有多黨的制衡，打再大的老虎也不可能有廉潔的社會。中共已多番明確告訴民眾三權必須相互配合，絕對不能分立，多黨制更想也不要想。如斯境況，只會培養出大大小小的老虎。論貪腐，薄熙來絕對大不過和坤，在中國，可以跟和坤比擬的大有人在。人民的眼睛是雪亮的，惟獨在滿朝都是「和坤輩」的情勢下，無權無勢的人民又豈容指指點點、說三道四？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

薄熙來和和珅也差的太遠了。薄算是個比較清的官。才區區幾千萬。你看那鐵道部的頭，幾十個億也就這樣吞了。當然，現在吞的這些，都到國庫了。薄給幹掉了，是因為他不聽話。喊冤有什麼用？不能翻盤就完全是桌面上的肉。估計現在薄會在監獄裏頭指點江山了，呵呵呵。另外提一下，為什麼有思想的都在國外?國內給屏蔽了？需要翻牆？我其實感覺這時期很像孫中山發動革命的狀況。

中國內憂外患，組織內部亂七八糟，腐敗橫行。當然，腐敗是治國的方法，參照之前的文章。我們在探討一種可以讓我們黃皮膚的人在這個地球上面出類拔萃的方法。如果你gcd做到了，也很不錯。可如今黃皮膚的人， 不能抬頭啊，為什麼？bhan, cary, NC, USA