大家談中國：我們都是"孫楊"

Image caption 孫楊無照駕駛，引發全國熱議。

孫楊無照駕駛，引發全國熱議，斥責其素質低下。可細想想，無照駕駛上路的人多了，被逮著的也多了，可沒事走人的也多了。

違法違記的事天天有人在做，除了沒有後門，或是沒有賄賂的，其他的不都活得相安無事嗎？

我們這樣一個社會，早就孕育了一個不怕天，不怕地，只怕沒有後門的氛圍。法是拿來擺的，是拿來嚇無權無勢人的膽的。法律上說人人平等，可普通人就是被欺負，而特殊人物就可以享有特權。

孫楊當然不對，不過，是這個社會給了他這個膽——既然是奧運冠軍，就是光環人物，就應該擁有特權，就可以無證駕駛。名人犯事的多得去了，可是很多時候都被掩蔽了——他們是名人，社會關係廣泛，自然有各種渠道認識高官，自然就有很多辦法打點，自然就能把事情靜悄悄地過了。自然他們的醜事錯事就不會上媒體，自然就少有人知道。

孫楊一定很為自己叫屈，不過是無證駕駛，比起其他名人的各種前科實在是小兒科，可憑什麼自己就會遭到重罰？再說了，自己這次也不是第一次犯事，浙江體育職業技術學院不是說『孫楊已有多次違紀以及私自出國旅遊的行為』嗎？為什麼以前就可以憑著奧運光環屢屢犯事，為什麼以前就總有人保他，關照著他？而這次，怎麼就栽了呢？

"殺雞給猴看"，孫楊只能自認倒霉。普通人給交警抄了牌，尚且能找到後門息事寧人；可這次奧運冠軍違紀，就成了大熱新聞。

如果在英國，一定早就公事公辦，按照法律程序嚴格執行。不過，雖然有法可依，可國內的杭州交警部門斷不敢善自做主，一定會呈報上級，請示如何處理。領導的命令才是最重要和最終的處罰來源和根據。

這個處罰決定一定來得不易，因為一定有保孫楊的一方，也有贊成重罰的一方。當然保孫楊派輸了，於是就有了今天的結局。

人的行為是社會制度的直接反應。不能光批評孫楊素質低，更該批的是我們這個漏洞百出的社會；不能只看到孫楊被拘是給公眾普法，根本性的問題是把人制社會扭轉為法制社會。

我們在生活中，不也常常違記犯法？給孩子找個好學校，要托人走後門遞紙條，這是違紀吧？我們想醫生手術做得盡心些，得送紅包，這是賄賂吧？我們想轉個戶口，也得托關係送紅包，這還是賄賂吧？

這些生活中常常性的違紀，不管是有意還是被迫，因為過於經常，早就成了平常。生活在一個人人都習慣違紀的社會裏，很多時候，我們都是"孫楊"。

本文不代表BBC的立場和觀點。網友如要發表評論，請使用下表：

讀者反饋

靠不規矩的手法讓自己佔更多利益或優勢全世界都有，但我同意中國比英國普遍。很同意文章所說，我們都有責任。有朋友把問題歸咎社會體制。體制當然有影響，但更重要的還是人民自己的意志。為了在現實中生存，人有時不能不向「不規矩」妥協。在公車站若大多數人都不排隊而只有你一個堅持的話，你是不可能上到公車的。雖然如此，若所有人在被逼不守規矩時，都要求自己要比他人要守規矩些，縱使只是微薄的一些，社會秩序也一定迅速好起來。這是個簡單的數學邏輯。可悲的是，多數人剛好相反，縱使要不守規矩也希望自己能比別人佔更多一些便宜。社會亦因此敗壞。無論什麼體制，難道就不可以要求自己做得比別人好一點點嗎？<br><strong>Daniel Hui, 香港</strong><br/>